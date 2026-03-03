La falta de colágeno no solo afecta la piel: descubre cómo obtenerlo de forma natural para beneficiar al resto de tu cuerpo

Suscríbete a nuestros canales

Cuando se habla de colágeno la mayoría de las personas lo asocia con la piel y el envejecimiento, pero esto va mucho más allá. El colágeno es la proteína más abundante del cuerpo humano y actúa como “pegamento” estructural que proporciona firmeza, elasticidad y soporte a la piel, huesos, articulaciones, tendones y vasos sanguíneos.

En otras palabras, su función es mantener las cosas en su sitio, desafortunadamente, su producción disminuye con la edad, causando arrugas, debilidad articular, y debilidad en dientes, cabellos y uñas.

¿Qué problemas pueden ocurrir por falta de colágeno?

Tal como indicamos, las uñas, el cabello y los dientes se vuelven débiles. Pero también parece la flacidez en diferentes partes del cuerpo, es decir se pierde la elasticidad y firmeza en brazos, piernas y hasta en el cuello, por ejemplo. A esto se le denomina envejecimiento de la piel, la cual comienza a lucir menos saludable y aparecen las arrugas y líneas de expresión.

Además, aparecen las varices, y hasta comienza a presentarse el desgaste en las articulaciones y comienzan los dolores.

Por tanto, la falta de colágeno no solo perjudica la piel, también juega un papel importante en la salud, pues cuando comienza a reducirse su producción de manera natural, se corre el riesgo de presentarse algunas enfermedades tales como osteoartritis, arteriosclerosis y osteoporosis. Incluso pueden presentarse problemas dérmicos o problemas en los vasos sanguíneos, encías y dientes débiles, y hasta problemas en la cicatrización de heridas.

¡Al natural!

Para mantener niveles adecuados de colágeno los expertos de la Clínica Universidad de Navarra recomiendan mantener una alimentación equilibrada en la que se consuma proteínas y vitamina C, junto con otros nutrientes como zinc y cobre, que ayudan a mantener la producción de colágeno. Además, se invita a realizar alguna actividad física, para prevenir o mitigar cualquier problema de salud.

