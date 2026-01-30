El económico fruto seco que aumenta la producción de colágeno: esta es la cantidad que debes comer durante el día

Suscríbete a nuestros canales

La alimentación cumple un rol crucial para la producción de colágeno de manera natural, ya que, el cuerpo requiere de nutrientes para mantener la firmeza de la piel, con la finalidad de evitar la aparición de arrugas, de acuerdo a la información divulgada por Derma for you.

En ese sentido, el colágeno es una proteína natural que se encuentra en la piel, la cual disminuye su producción natural a causa del estrés, cambios hormonales o envejecimiento, puesto que, las capas y tejidos del órgano más grande del cuerpo se deshidratan.

Sin embargo, las almendras contienen proteínas, grasas monoinsaturadas, fibra, vitamina E, magnesio, calcio y hierro, todos favorecen a la producción de colágeno para retrasar el envejecimiento de la piel, según la información reseñada por Center watch.

Esta es la cantidad de almendras debes consumir

Se sugiere que la persona consuma mínimo 70 gramos de almendras al día, todos los días o hasta obtener el resultado deseado, el cual la persona podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

Cabe destacar, que la deshidratación corporal también es un factor influyente en la textura de la piel, dado que, requiere mantenerse con suficiente agua, mínimo la persona debe consumir siete vasos del referido líquido durante el día.

En conclusión, si la persona desea lucir una piel sana y radiante se sugiere que establezca hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

