¡Económico y sencillo! Así puedes preparar un exquisito pudín de mango en menos de 45 minutos

Las semillas de chía son fuente de omega- 3, fibra, antioxidantes y proteínas que mejoran el funcionamiento del cerebro. A su vez, contribuyen a que el cuerpo elimine el exceso de toxinas, según la información divulgada por Tua Saúde.

Asimismo, el mango es una fruta que cuenta con vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes que aportan múltiples beneficios para el organismo, especialmente para fortalecer el sistema inmunológico. Además, favorece la salud ocular, según la información reseñada por la referida fuente.

Foto cortesía de: freepik

Paso a paso para preparar pudín de mango y semillas de chía

Ingredientes

5 mangos picados en trozos pequeños.

70 gramos de semillas de chía.

100 ml de leche de almendras.

2 cucharadas de miel.

Preparación

Vierte la leche de almendras en una olla y hiérvela durante cinco minutos. Agrega el mango a la olla y cocina ambos ingredientes durante tres minutos. Añade la miel a la mezcla y bate todos los ingredientes durante dos minutos. Retira la mezcla del fuego y déjala enfriar durante 10 minutos. Agrega la mezcla de mango a un recipiente y luego las semillas de chía. Posteriormente, aplica una capa de mezcla de mango. Lleva el recipiente a la nevera y deja enfriar el pudín durante 25 minutos. Retira el pudín de la nevera.

En definitiva, el pudín de mango y semillas de chía es ideal para celebraciones, dado que, con pocos ingredientes la persona obtiene abundantes porciones.

Foto cortesía de: freepik

