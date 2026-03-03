Tiñe las canas con ingredientes de la despensa: guía completa para preparar el tinte casero

Suscríbete a nuestros canales

Los cambios hormonales afectan la producción de melanina, por ende, tienden a aparecer las canas y a irritarse la cutícula capilar, lo cual de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos genera consecuencias negativas desde la raíz hasta las puntas.

En ese contexto, según la información divulgada por Loreal París, el estrés también influye negativamente en el cabello y hace que las canas aparezcan antes del proceso de envejecimiento.

Por ende, hay un amplio abanico de soluciones para teñir las canas, pero la gran mayoría se basan en la aplicación de tintes químicamente invasivos. Sin embargo, existen opciones naturales a base de ingredientes que suelen estar en la despensa, tal es el caso de las cáscaras de papa, las cuales contienen propiedades vitamínicas que nutren el cabello, al tiempo que tiñe las canas.

Paso a paso para preparar el tinte natural

Ingredientes

5 cáscaras de papa.

1 cucharada de aceite de almendras.

2 tazas de agua.

Preparación

1-Vierte el agua en una olla y agrega las cáscaras de papas. Hierve durante cinco minutos.

2-Retira el agua del fuego y déjala enfriar durante 15 minutos.

3-Vierte el líquido de las cáscaras de papas en un recipiente y agrega el aceite de almendras. Mezcla todos los ingredientes.

4- Vierte el tiente en un recipiente de vidrio y consérvalo en un lugar fresco.

¿Cómo debes aplicar el tinte?

Lo ideal es que la persona aplique el tinte natural desde la raíz hasta las puntas y deje actuar el producto durante 45 minutos, luego debe retirarlo con abundante agua.

Cabe destacar, que el consumo de agua también influye en el estado del cabello, por ello, se sugiere que la persona mínimo ingiera siete vasos al día.

En conclusión, para lucir el cabello sano y brillante la persona debe establecer una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo, por ejemplo, evitar el uso constante de herramientas de calor.

