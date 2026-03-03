Horóscopo del 3 de marzo: Es un momento muy bonito para compartir en pareja

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Hoy en tu vida es un día lleno de Dios. Todo se impregna de la presencia del señor Todopoderoso. Estás viviendo una gran epifanía y comunión con el padre supremo. Las experiencias que tienes ahora son únicas e irrepetibles. Estás bajo la energía de Neptuno y tus acciones son de alta vibración, con un nivel elevado de efectividad. Estás sintiendo el llamado de tu alma en el sendero de la luz. Abre los brazos y conéctate con el Universo.

TAURO: No todo es negativo y en esta oportunidad, florece el amor propio en tu vida y se manifiesta a través de un sextil positivo con el planeta Venus. Siempre es excelente estar pendiente de uno mismo. La vida busca de vez en cuando que uno pueda mirarse a sí mismo y definir lo qué es en esencia divina. Busca la manera de establecer parámetros y no dar más de lo que tienes. Piensa más en ti y en tu bienestar.

GÉMINIS: Esta alineación abre puertas firmes y duraderas para tus proyectos, otorgándote estructura, enfoque y la sabiduría necesaria para construir con bases sólidas y sostenibles. Saturno te bendice con un sextil positivo, favoreciendo la consolidación de todo aquello que decidas emprender en este momento. Al mismo tiempo, el Sol intensifica esta energía cósmica, iluminando tu mundo interior y guiándote a reconectar con tu esencia más auténtica.

CÁNCER: Sigues mejorando tu nivel energético y por ende tu salud. Estás recibiendo los efectos positivos del Sol a través de un sextil. Se ven cambios excelentes y entras en un periodo de cierta estabilidad. Ya no es tan fuerte la situación y el Sol te está ayudando a contrarrestar las fuerzas nefastas. Este proceso estará activo por un mes y será de mucho provecho para tu cuerpo físico. Dios te bendice para que renueves tu ser.

LEO: Tienes un trígono positivo con Neptuno que te ayuda a establecer una gran conexión con Dios. Después de mucho tiempo, recibes respuestas excelentes de la energía Universal. Dios está siempre contigo a tu lado, en las buenas y en las malas. Conversa con Dios, él te escucha y puedes establecer un vínculo más estrecho que te permita cultivar más tu fe y amor propio. Aprovecha esta oportunidad espiritual.

VIRGO: Mucho cuidado con el amor y las relaciones amorosas. En estos momentos, tienes una oposición negativa con el planeta Venus, el encargado de amor en nuestras vidas. Es muy importante evitar discusiones y situaciones violentas. No es el momento para estar reclamando alguna situación o buscar el conflicto. Hay que dejar pasar algunas cosas, para luego en el futuro retomarlas y solucionar todo.

LIBRA: En este momento existe una oposición con Neptuno. Te están enviando energías negativas. Te están haciendo dudar de tu proceder. Hay una confusión creando grandes indecisiones. No estás seguro de lo que estás haciendo. Esta crisis te puede traer problemas graves dentro de tu vida. Debes estar más seguro de lo que haces y decirle al Universo que estás preparado para grandes retos.

ESCORPIO: Después de mucho tiempo, te sientes seguro y estable gracias a un trígono con Venus. En gran parte, es por tu madurez que ahora se ve reflejada en tus acciones. Ya pudiste comprender que la mayor estabilidad está en la familia. Hay que celebrar que tu despertar se ha manifestado de manera definitiva. Te felicitamos al ver que has progresado y que incluso pudieras mejorar aún más.

SAGITARIO: Estás bajo las influencias de un trígono positivo con Neptuno. En este momento, Dios está de tu lado para ayudarte y protegerte para que puedas avanzar. Ahora estás en un proceso de reconstrucción a nivel emocional. Tienes que perdonar y sanar para que puedas fluir en tu evolución de manera más rápida. Debes agradarle a Dios por la ayuda que te ofrece para que estés bien y puedas seguir creciendo.

CAPRICORNIO: Hay que seguir luchando para encontrar el equilibrio en tu vida y poder avanzar. Tienes un sextil positivo con el Sol y te da energías para mejorar tu salud y reconstruir cada una de tus células. Es el momento ideal para cambiar de rumbo y volver a tu nivel. Lo más difícil, ya sucedió, ahora queda volver a desarrollar tu vida desde cero. No te lamentes por lo dejado atrás y bendice lo que está por llegar.

ACUARIO: Existe hoy un sextil positivo con Venus. Todo está saliendo muy bien a nivel del amor y las circunstancias así lo hacen saber. Es un momento muy bonito para compartir en pareja y para poder seguir disfrutando de la vida. El amor se hace presente en tu vida y se desborda de pasión. Es importante estar consciente de esta energía y lograr mantenerla siempre activa con grandes beneficios para todos.

PISCIS: Existe una oposición lunar poderosa que causa confusión. Confía en tu capacidad de adaptación para corregir el rumbo sobre la marcha, ya que el destino premia a quienes se atreven a caminar a pesar de sus dudas. Comprender cada elección, independientemente de su resultado, es una lección valiosa que nutre tu intelecto y te ayuda a definir tu verdadero norte.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin