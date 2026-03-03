Como entrada, principal, plato único: prepara esta sencilla y saludable ensalada con menos de diez ingredientes

Suscríbete a nuestros canales

La ensalada, ese plato versátil, generalmente frío y compuesto por una mezcla de hortalizas, verduras o frutas crudas o cocidas, y cortada en trozos, es fundamental en la dieta por su alto aporte de fibra, vitaminas A, C, K y minerales.

Su consumo es altamente beneficioso no solo porque provoca saciedad, sino porque, además, facilita la digestión. Este plato aporta más de u 90% de agua, hidratando y ayudando a la eliminación de toxinas, refiere la Inteligencia Artificial.

En tal sentido, un plato de ensalada no debe faltar entre las opciones culinarias a servirse como entrada, principal, plato único o de acompañante. Este tipo de preparación es realmente nutritiva. En ella no faltan verduras, frutas, cereales integrales, semillas y proteínas de calidad, según sea el caso.

Estás buscando una alternativa sencilla y saludable, existen infinidad, sin embargo, te compartimos una que, además, es super fresca y todos en casa la disfrutarán. Se trata de la receta de ensalada griega, una preparación completa, jugosa e hidratante.

¿Qué necesitas para elaborar la ensalada griega?

Ingredientes

- Tomate (1)

- Pepino (1)

- Cebolla morada (1)

- Aceitunas (al gusto)

- Queso feta (150 g)

- Aceite de oliva virgen extra (al gusto)

- Sal (al gusto)

- Orégano seco (al gusto)

Preparación

1. Lavar los ingredientes.

2. Cortar el tomate y el pepino en dados.

3. Pelar y cortar la cebolla en finas tiras.

4. Colocar todos en un bol y mezclar bien.

5. Espolvorear un poco de sal y agregar un chorro abundante de aceite de oliva.

6. Añadir las aceitunas y el queso feta cortado en dados.

7. Espolvorear un poco de orégano. Si lo deseas, puedes agregar un poco de jugo de limón.

8. Servir solo como plato principal con una pieza de pan, o acompañar con sardinas. ¡Buen provecho!

Freepik

