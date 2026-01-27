¡Recetas básicas!: Paso a paso de tres aderezos para las ensaladas

La mayoría de las ensaladas se consumen con aderezos, éstos tienen el poder de convertir un plato aburrido, “en una fiesta de gustos y sensaciones en nuestra boca”.
Es decir, la cantidad de ingredientes que componen esta preparación tienen por objeto completar, adicionar y mejorar el sabor de las ensaladas, e incluso otras preparaciones.
Te compartimos algunas recetas para que las prepares cuando desees y disfrutes de platos exquisitos, dignos de los mejores restaurantes del mundo.
¿Qué se necesita para elaborar aderezos?
Ingredientes para el aderezo básico
- Jugo de limón verde (1)
- Mostaza (1/4 cucharadita)
- Aceite de oliva extra virgen (6 cucharadas)
- Sal y pimienta (al gusto)
Preparación
1. Con un batidor, mezclar la mostaza, limón, sal y pimienta.
2. Agregar el aceite de oliva en forma de hilo e ir batiendo hasta incorporar por completo.
3. Ajustar la sal y servir.
Balsámico
Ingredientes
- Vinagre balsámico (1 cucharadita)
- Miel (1 cucharadita)
- Mostaza (1/4 cucharadita)
- Aceite de oliva (6 cucharadas)
- Sal y pimienta (al gusto)
Preparación
1. Mezclar la miel, mostaza, vinagre, sal y pimienta con un batidor.
2. Agregar el aceite de oliva a modo de hilo y mientras, batir para incorporar.
3. Ajustar la sal y servir.
Miel y mayonesa
Ingredientes
- Mayonesa, puedes ser light (4 cucharadas)
- Miel de abeja (2 cucharadas)
- Sal y pimienta (al gusto)
Preparación
1. Mezclar la mayonesa y la miel.
2. Agregar un poco de agua para aligerar la textura.
3. Comprobar el nivel de sal y servir.
