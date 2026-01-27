Gastronomía

¡Recetas básicas!: Paso a paso de tres aderezos para las ensaladas

La cantidad de ingredientes que componen esta preparación tienen por objeto completar, adicionar y mejorar su sabor

Por Solangel González
Martes, 27 de enero de 2026 a las 05:30 am
La mayoría de las ensaladas se consumen con aderezos, éstos tienen el poder de convertir un plato aburrido, “en una fiesta de gustos y sensaciones en nuestra boca”.

Es decir, la cantidad de ingredientes que componen esta preparación tienen por objeto completar, adicionar y mejorar el sabor de las ensaladas, e incluso otras preparaciones.

Te compartimos algunas recetas para que las prepares cuando desees y disfrutes de platos exquisitos, dignos de los mejores restaurantes del mundo.

 

¿Qué se necesita para elaborar aderezos?

Ingredientes para el aderezo básico

- Jugo de limón verde (1)

- Mostaza (1/4 cucharadita)

- Aceite de oliva extra virgen (6 cucharadas)

- Sal y pimienta (al gusto)

Preparación

1. Con un batidor, mezclar la mostaza, limón, sal y pimienta.

2. Agregar el aceite de oliva en forma de hilo e ir batiendo hasta incorporar por completo.

3. Ajustar la sal y servir.

 

Balsámico

Ingredientes

- Vinagre balsámico (1 cucharadita)

- Miel (1 cucharadita)

- Mostaza (1/4 cucharadita)

- Aceite de oliva (6 cucharadas)

- Sal y pimienta (al gusto)

Preparación

1. Mezclar la miel, mostaza, vinagre, sal y pimienta con un batidor.

2. Agregar el aceite de oliva a modo de hilo y mientras, batir para incorporar.

3. Ajustar la sal y servir.

Miel y mayonesa

Ingredientes

- Mayonesa, puedes ser light (4 cucharadas)

- Miel de abeja (2 cucharadas)

- Sal y pimienta (al gusto)

Preparación

1. Mezclar la mayonesa y la miel.

2. Agregar un poco de agua para aligerar la textura.

3. Comprobar el nivel de sal y servir.

 

