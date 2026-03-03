Entérate de cuál es el jugo natural que debes ingerir para prolongar el bronceado natural

Suscríbete a nuestros canales

La piel es el órgano más grande del cuerpo, pero el que más está expuesto a sufrir daños externos, por ejemplo, cuando la persona se expone en exceso a los rayos solares puede sufrir quemaduras difíciles de tratar, por ende, se sugiere que siempre aplique protector solar de alta cobertura.

En ese sentido, al momento que la persona asiste a la playa o piscina desea broncearse y que la pigmentación obtenida se mantenga en el transcurso de los días, por ende, en la actualidad existe un amplio abanico de productos comerciales que contribuyen a lograrlo.

Sin embargo, según la información divulgada por Oliva clinic, el jugo de naranja es rico en vitaminas y favorece la piel, por ello, es ideal para mantener el bronceado.

Foto cortesía de: freepik

¿Cómo debes ingerir el jugo de naranja?

Lo más recomendable es que la persona ingiera dos vasos de jugo de naranja en ayuna y mínimo uno durante el día que se exponga al sol, con la finalidad de que el organismo absorba los nutrientes de dicha fruta.

Cabe destacar, que la alimentación cumple un rol fundamental en la piel, por lo tanto, lo ideal es que la persona implemente una dieta balanceada, rica en vitaminas y minerales.

En conclusión, para evitar daños en la piel lo ideal es que la persona implemente una rutina de autocuidado con productos naturales que contribuyan a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

