Hieloterapia facial: aprende a realizarte esta técnica natural que mejora la circulación sanguínea y estimula el colágeno

Suscríbete a nuestros canales

Si buscas lucir una piel espectacular, la hieloterapia facial es una técnica natural que mejora la circulación sanguínea y hasta estimula el colágeno al frotar hielo sobre el rostro.

Esta técnica innovadora para el cuidado de la piel ha ganado popularidad porque deja la tez impecable y rejuvenecida gracias al poder que tiene el frío extremo para mejorar la apariencia y la salud de la piel.

¿Qué es la hieloterapia facial?

La hieloterapia es una técnica que ayuda a estimular la circulación sanguínea y el flujo linfático en la piel. “Es un procedimiento donde se aplica frío por medio del contour cube en la piel con el objeto de que los vasos sanguíneos se contraigan y de que se mejore la circulación”.

Esta técnica natural que consiste en aplicar hielo en el rostro puede ayudar a obtener resultados rápidos para tratar el envejecimiento, las ojeras y el acné. Todo ello debido al efecto del frío sobre la piel, pues puede ayudar a hidratar, revitalizar y tonificar la piel.

En acción

Si deseas poner en práctica la hieloterapia facial debes en primer lugar limpiar muy bien el rostro, luego, colocar los cubos de hielo envuelto en un paño de algodón y posteriormente frotar las diferentes áreas del cutis. La recomendación es dejar de 1 a 2 minutos en cada zona y realizar movimientos circulares a lo largo de la cara.

Por otra parte, debes tener en cuenta que esta técnica es ideal para la rutina matutina o antes del maquillaje, refiere la Inteligencia Artificial.

Freepik

Beneficios

- Reduce el acné.

- Retarda la aparición de líneas de expresión.

- Desinflama las bolsas debajo de los ojos.

- Suaviza la piel.

- Aporta brillo.

- Alivia la piel irritada.

- Cierra los poros.

- Tonifica la piel.

- Estimula el colágeno.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube