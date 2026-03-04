Salud mental: ¿se puede medir a través de un examen de laboratorio?

Suscríbete a nuestros canales

La salud mental se ha percibido como algo intangible. Un estado subjetivo que solo se manifiesta a través de palabras o comportamientos. Sin embargo, la ciencia moderna nos recuerda que mente y cuerpo no son entidades separadas.

¿Qué es la salud mental?

Se trata de un estado de equilibrio emocional. Las personas son capaces de gestionar el estrés, desarrollar su potencial y contribuir a su comunidad. La genética, el entorno social, las experiencias y el equilibrio bioquímico, juegan un papel determinante. Cuando este equilibrio se rompe, surgen síntomas que solemos etiquetar como "agotamiento" o "desánimo". La ciencia se ha encargado de determinar que cuentan con una raíz física medible.

Un puente entre la emoción y los datos objetivos

Para dar respuesta a esta necesidad de diagnósticos más precisos, el Grupo Médico Santa Paula (GMSP) ha implementado su Perfil de Salud Mental. Se trata de un análisis de laboratorio diseñado para evaluar el equilibrio emocional a través de la medición de hormonas clave.

Esta herramienta traduce en datos científicos lo que el paciente no puede explicar con palabras. Al ofrecer resultados objetivos sobre el estado biológico del individuo viene el siguiente paso. El médico cuenta con una base sólida para orientar tratamientos o recomendar cambios profundos en el estilo de vida.

La importancia del ritmo biológico

La precisión de estos resultados no es casualidad. Depende estrictamente del ritmo circadiano del cuerpo. Por esta razón, la prueba debe realizarse obligatoriamente a las 8 de la mañana. A esa hora, el organismo alcanza un punto crítico en la producción de hormonas relacionadas con el estrés. Si la prueba se hiciera en otro horario, los niveles hormonales fluctuarían naturalmente. Lo que podría arrojar resultados engañosos. La puntualidad garantiza, por tanto, la validez científica del diagnóstico.

Hormonas que marcan la diferencia

El Perfil de Salud Mental del GMSP se centra en dos indicadores esenciales que actúan como una balanza química en nuestro cuerpo:

- Cortisol matutino (8 a.m.)

Es conocida popularmente como la “hormona del estrés”. Su evaluación permite identificar si el paciente enfrenta niveles crónicos de tensión. Un exceso de cortisol sostenido puede provocar insomnio, aumento de peso, hipertensión y un desgaste emocional profundo.

- DHEA-S

Esta hormona es fundamental para el equilibrio hormonal y actúa como el contrapeso natural del cortisol. Favorece la energía, la motivación y la estabilidad. Niveles bajos de DHEA-S suelen asociarse con fatiga crónica, depresión y disminución de la libido.

La combinación de ambos valores ofrece una radiografía integral del estado emocional y físico. Revelando desbalances que requieren atención médica especializada.

Perfil de personas que pueden realizarse el perfil de estrés en sangre

- Personas con cansancio crónico, insomnio o agotamiento persistente.

- Personas con estrés sostenido por trabajo, estudio o sobrecarga emocional.

- Profesionales en alta exigencia y responsabilidad continua.

- Personas con síntomas físicos sin causa aparente (hipertensión, alteraciones de glucosa, problemas digestivos).

- Personas con signos de desgaste prolongado.

- Pacientes con uso prolongado de corticoides o tratamientos hormonales.

No está indicado para estrés ocasional o situaciones puntuales.

Limitaciones importantes

No tiene contraindicaciones absolutas, es una toma de sangre común.

Recomendaciones para un diagnóstico preciso

Javier Meneses, gerente del laboratorio del GMSP, subraya que la colaboración del paciente es vital para obtener resultados confiables. Para ello, es necesario:

- Ayunar al menos cuatro horas antes de la prueba.

- Evitar fumar el día del examen.

- No realizar ejercicio físico intenso el día anterior. Además de tener un descanso adecuado.

- Informar al médico sobre el consumo de medicamentos. Algunos fármacos (corticoides, anticonceptivos, antidepresivos) pueden falsear resultados.

Un compromiso con la salud integral

El Laboratorio clínico del GMSP, equipado con tecnología avanzada y profesionales de gran experiencia, facilita así un diagnóstico oportuno. Este perfil no solo mide hormonas: abre la puerta a una comprensión profunda de la salud. Al anticipar riesgos podemos reforzar hábitos como el descanso y la alimentación. Respaldado por su empresa matriz, Keralty, el Grupo Médico Santa Paula reitera su compromiso con la excelencia. Al ofrecer herramientas innovadoras y acceso a servicios de calidad.

