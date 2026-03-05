¡Alerta de nueva pareja! Alejandro Sanz y Stephanie Cayo confirman su relación

Suscríbete a nuestros canales

La gira "¿Y Ahora Qué?" de Alejandro Sanz no solo está arrasando en taquilla; también se ha convertido en el escenario de su nueva historia de amor. El intérprete de "Amiga mía" fue captado en los últimos días en una actitud más que cariñosa con la actriz peruana Stephanie Cayo, desatando una ola de especulaciones que encontraron su punto culminante en la noche del 26 de febrero en Lima.

El abrazo que lo dijo todo

Todo ocurrió durante la segunda presentación del artista en el Estadio Nacional de la capital peruana. Mientras sonaban los acordes de "Corazón partío", Sanz se acercó al borde del escenario, extendió la mano y subió a Cayo, envolviéndola en un abrazo que provocó gritos y aplausos de los asistentes. Las cámaras del recinto enfocaron el momento, que se proyectó en las pantallas gigantes y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La actriz, visiblemente emocionada pero tímida, optó por retirarse al backstage después del gesto, mientras el cantante la seguía con la mirada. Para los seguidores más atentos, no hubo duda: aquello era mucho más que una amistad.

Un mes de romance y una casa en Madrid

Las versiones sobre el origen de la relación comenzaron a fluir inmediatamente después del concierto. El periodista Jordi Martín, colaborador del programa 'El Gordo y La Flaca', reveló en 'Amor y Fuego' que había hablado con una fuente muy cercana al artista: su exmánager de toda la vida. "Me confirma que llevan un mes de relación, que son novios. Alejandro está muy ilusionado y está con muchas ganas de empezar esta relación", aseguró el comunicador español.

Pero el dato que terminó de consolidar las sospechas fue otro: según la misma fuente, Stephanie Cayo ya habría adquirido una vivienda en Madrid. "Me aseguran que Stephanie Cayo ha comprado una casa en Madrid y va a pasar largas temporadas allá", agregó Martín, sugiriendo que la relación apunta a consolidarse con la actriz peruana estableciendo residencia en España para acompañar al cantante.

Una gira con testigos de lujo

La presencia de Cayo no fue casual ni improvisada. La actriz acompañó a Sanz durante sus conciertos en Colombia el pasado 14 y 15 de febrero —coincidiendo con el Día de San Valentín—, donde fue vista en zonas exclusivas del Movistar Arena de Bogotá con credenciales similares a las del staff oficial del artista. También estuvo presente en las presentaciones de Guayaquil, Ecuador.

En su paso por la capital peruana, la pareja fue captada visitando un exclusivo restaurante en Miraflores, donde el cantante, abordado por la prensa, se limitó a sonreír nerviosamente cuando escuchó el nombre de la menor de las hermanas Cayo.

Horas después del concierto, Sanz publicó en su cuenta de X un mensaje que muchos interpretaron como reflejo de su estado emocional: "Estoy en Lima, una belleza. Nada me va a quitar esta paz y este amor que siento dentro por la suerte que tengo de disfrutar de esta gira. No me sacan de aquí".

¿Quién es Stephanie Cayo?

Nacida en Lima el 8 de abril de 1988, Stephanie Cayo es actriz, cantante y modelo. Comenzó su carrera desde niña en comerciales y telenovelas peruanas como "Besos robados". A los 17 años se trasladó a Nueva York para estudiar actuación y danza, formalizando su formación artística.

Ha participado en producciones internacionales como la serie de Netflix "Club de Cuervos" y la película "Hasta que nos volvamos a encontrar". También incursionó en la música con el álbum "Llegaré" y el sencillo en inglés "Let Me Go". El arte corre por sus venas: sus hermanas Fiorella y Bárbara Cayo también son figuras reconocidas de la televisión peruana.

En el plano personal, estuvo casada con el empresario estadounidense Chad Campbell hasta 2021 y posteriormente mantuvo relaciones con el actor español Maxi Iglesias y el mexicano Sebastián Zurita.

La reacción de Candela Márquez

Mientras Sanz y Cayo disfrutan de su romance bajo los reflectores, quien no habría recibido la noticia con agrado es Candela Márquez, la actriz española con quien el cantante mantuvo una relación durante todo el año pasado y hasta diciembre de 2025, cuando se confirmó la ruptura en medio de rumores de infidelidad y celos.

La periodista Leticia Requejo reveló en el programa 'El tiempo justo' que Márquez, quien reside en Miami, se enteró de la relación de su ex con Cayo a través de los medios. "Candela conocía perfectamente a esta chica como una amiga de Alejandro Sanz. La ha sorprendido. No le ha sentado muy bien y, sobre todo, le ha asombrado la rapidez con la que Alejandro ha vuelto a ilusionarse", declaró.

Un detalle que añade tensión a la historia: según la misma fuente, cuando Sanz terminó la relación con Márquez hace dos meses, le dijo que "necesitaba estar solo y seguir conociéndose".

Amor en tiempos de gira

El nuevo romance llega en un momento de plenitud profesional para el artista español, quien recientemente estrenó su documental "Cuando nadie me ve" en la plataforma Movistar Plus+, donde repasa su carrera y se sincera sobre los momentos más importantes de su vida privada, incluyendo la depresión que superó hace algunos años.

Sobre su ruptura con Márquez, en el documental evitó profundizar y respondió con ironía cuando le preguntaron por los motivos: "¿Tú sabes quién es John Malone? Búscalo", haciendo referencia al multimillonario magnate estadounidense, sin aclarar qué relación tenía con el fin de su historia de amor.

Lo que sí dejó claro es que se encuentra en "muy buen momento" y que está "muy feliz", con un capítulo cerrado y otro recién abierto . Ahora, con Stephanie Cayo a su lado y una gira que continúa por Latinoamérica, Alejandro Sanz demuestra que, aunque el corazón a veces esté partío, siempre encuentra la manera de recomponerse.

