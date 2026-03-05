¿Todavía es el jefe? Raúl Rocha Cantú revela su visión para el crecimiento del Miss Universo

Suscríbete a nuestros canales

Raúl Rocha Cantú presentó su perspectiva sobre los factores que inciden en el crecimiento de las organizaciones. Según el ejecutivo, la solidez de una empresa no depende exclusivamente de sus resultados financieros.

Declaraciones del directivo

"Los resultados reflejan qué tan bien está organizada una empresa. La estructura da consistencia, incluso frente a circunstancias externas", afirmó Rocha Cantú.

El directivo señaló que el gobierno corporativo debe funcionar como un instrumento que articule decisiones y establezca estándares entre distintas regiones. Invitó a las empresas a reconsiderar la priorización de metas de corto plazo sobre inversiones en capacidades y talento.

"Construir valor sostenible implica pensar a largo plazo, reforzar estructuras, invertir en las personas y en los procesos que sostienen el crecimiento", agregó.

Contexto profesional

Rocha Cantú lidera la Organización Miss Universo, que coordina actividades en más de 130 países. La institución cumple 75 años de trayectoria.

