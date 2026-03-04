Megan Fox regresa a las redes sociales con fotos sensuales: “Estoy viva”

Suscríbete a nuestros canales

Luego de una larga ausencia, la actriz Megan Fox anunció su regreso a las redes sociales con unas sexys y provocadoras fotografías, y dejando un mensaje muy claro a sus fans: “Estoy viva”.

La estrella de Hollywood de 39 años decidió retomar su cuenta de Instagram, dos años después de borrar todo su contenido, tras su cumpleaños en mayo de 2024. Luego de eso Megan vivió un intenso romance con Machine Gun Kelly, con quien tuvo un hijo el año pasado, en medio de su separación con el rapero. Una fuente cercana a Fox reveló a los medios que su relación con Kelly “no ha sido real de manera romántica desde hace mucho tiempo” y que hoy solo llevan una relación de co-parentalidad por su hija.

Los fans de Fox suponen que la actriz ya está recuperada de todas esas vivencias, y está lista para retomar su carrera y su vida pública, demostrando lo increíble que luce actualmente, justo a un año de haber dado a luz a su cuarto hijo, pues Megan ya era madre de tres niños, fruto de su matrimonio anterior con Brian Austin Green.

En las nuevas fotografías, Fox posa con una ropa muy sexy, que incluye camisa negra, ropa interior y medias altas, en una especia de photoshoot gothic, acompañadas de una frase reflexiva que dice: “Todo es más bello porque estamos arruinados”.

