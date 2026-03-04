Chepa Candela: la Liarys Hernández mató al tigre y le tuvo miedo al cuero

Suscríbete a nuestros canales

¡Llegó el miércoles… yyy héme aquí!!... En ésta, la columna más leída, buscada, y solicitada de nuestro vibrante y colorido rincón; donde el chisme y todas sus ramificaciones se baten mejor que en ninguna otra parte… ¡Yyy al que le duela, que se ponga emplastos, parches, y emolientes de sábila para que les baje la hinchazón… ¡Pero soy así! franca, directa, y sincera…

HÉCTOR MATOS

Así qué sin más preámbulos, paso a contarles que los zamuros de ¡este país, tu país, mi país! ya abrieron sus alas y se echaron a volar por los predios de Televen, y es que desde que se corrió el rumor de que están haciendo “caída y mesa limpia” en “El Noticiero” muchos amantes del “quítate tú para ponerme yo” comenzaron a preguntarle a la Gerencia de Comunicaciones y Prensa que si van a hacer castings para figuras masculinas, y a según, están esperando la caída de HÉCTOR MATOS para decir “aquí estoy por si no me han visto”… Con ese “runrún” de que el canal de la bolita roja está buscando periodistas jóvenes y con harto nivel de atractivo, muchos saboteadores comenzaron a meterle la zancadilla a varios de los periodistas que aún se encuentran en nómina, y lo más increíble del caso, es que estos expertos en pescar en ríos revueltos no son personas alejadas a la gran familia de Televen… ¡NOOO!... Son ique amigos de la casa, compañeros de oficio, “uñas y curruñas” de esos profesionales que al momento transitan por la cuerda floja y muchos de estos cercanos están aprovechando la movida de mata para agarrar su mango bajito y ocupar un cargo que aún no ha sido desocupado…

LIARYS HERNÁNDEZ

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les cuento que la LIARYS HERNÁNDEZ (expareja del gurú de las redes sociales, Irrael Gómez), visitó el Estado Lara para cortar la cinta de un nuevo y muy lujoso negocio de cocinas; allí la susodicha compartió con la crema y nata de Barquisimeto y aprovechó el sarao para pedirle a los medios de comunicación social que se dieron cita que no le preguntaran sobre su reciente publicación, donde “espepitó” las razones por las cuales se había separado del Irrael… A según, la rubia quedó muy afectada después de lo que dijo, porque las plataformas digitales la quemaron e hicieron leña con su punto de vista, recibiendo a través de esa vía más palo que gata ladrona… La Liarys aprovechó ese aire de sinceridad y se quejó de que Irrael la dejara sola con un hijo, que inhumanamente la abandonó dándole una camioneta del año, y veinte mil dólares para las chucherías… ¡Imagínate tú!... A mi comae la “Lengua e´trapo” la dejaron con cinco muchachos, con la nevera vacía, y aún así echó pa´lante como el elefante… Lo cierto, es que la blonda modelo y empresaria prefirió no darle más bomba a ese chicle para evitar un “toma y dame” con el papá de su criatura, pues al parecer la Liarys estaba buscando era hacer ruido para levantar clientes para su Spa que por cierto, se la pasa como nuevo (dígase: vacío y con los muebles sin estrenar), y así atraer incautos para sus tiendas de ropa qué por cierto van de mal en peor porque la de Barquisimeto ya la cerró… Así que ¡mijita! deja el show que tú no eres Marjorie De Sousa; ese cuento del papá ausente no te luce…

OSMAN ARAY

Yyy variando el “parling” les cuento que el OSMAN ARAY arribó a la ciudad de Caracas para atender compromisos personales (dígase: velar por la salud de su padre) y gracias a dicha visita express aprovechará la oportunidad de figurar como Jurado Calificador del certamen “Miss & Mister Turismo Miranda 2026” a celebrarse esta noche (miércoles 4 de marzo) en el Gran Salón de Eventos Belankazar… El animador de “Se pone caliente” comentó que quería estar bajo perfil dentro de tal celebración; que su asistencia fuese “Top Secret” y que nadie sepa de su interés de evaluar a las Misses y Misters de dicha camada, pero como yo soy más fuerte que el odio, aquí me tienen “soltando el yoyo”… Yyy ustedes se preguntarán ¿Por qué el Osman quiere evitar un encuentro con la prensa?... Al parecer, no quiere adelantar detalles de que Televen quiere darle más notoriedad y pantalla a su programa, ya que el mismo se está llevando por los cachos a “La Bomba” y ha demostrado que su vieja escuela, mística, y sabiduría, sí sabe cómo se produce y transmite con éxito un programa de espectáculos, chismes, y más… ¡Fin!

