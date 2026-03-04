¡Forma parte de Papita, Maní y Tostón 3! Productores lanzan casting abierto para encontrar al nuevo talento venezolano

Suscríbete a nuestros canales

La tercera entrega de la saga más querida del cine venezolano ya está en marcha. Este martes 3 de marzo, los productores de "Papita, Maní y Tostón 3" anunciaron una convocatoria de casting para incorporar un nuevo talento masculino a su elenco.

El perfil buscado

Según la información difundida en redes sociales por el equipo de la película, el actor ideal debe cumplir con los siguientes requisitos:

Nacionalidad : Venezolano.

Edad de apariencia : 18 años (rango etario para postularse: 18 a 26 años).

Idiomas : Bilingüe (español venezolano e inglés).

Experiencia migratoria : Haber emigrado a un país anglosajón.

Formación : Experiencia comprobable en actuación (cine, televisión o teatro).

Documentación : Pasaporte vigente para ingresar a Venezuela.

Rasgos físicos: Tez blanca .

Cómo postularse

Los interesados deberán enviar un correo electrónico a la dirección [email protected] con el asunto "Casting - Nombre Apellido". El material debe incluir:

Un video de 1 minuto (en español e inglés) hablando de sí mismos y explicando por qué desean participar en la película.

Foto actualizada y/o casting básico.

Reel y currículum vitae (CV).

En el cuerpo del correo: nombre completo, edad, lugar de residencia y número de WhatsApp .

Detalles de la producción

La cinta está escrita y dirigida por Luis Carlos Hueck y producida por Joa Nelson. La organización advierte que solo contactarán a los perfiles que cumplan con los requisitos y pasen a la ronda de preselección .

"¡Prepárate para el juego!", concluye el mensaje de la convocatoria, que promete una nueva dosis de humor y emociones para los fanáticos de la saga que esperan con ansias esta tercera base cinematográfica.

