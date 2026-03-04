Casting

¡Forma parte de Papita, Maní y Tostón 3! Productores lanzan casting abierto para encontrar al nuevo talento venezolano

La convocatoria, dirigida por Luis Carlos Hueck y producida por Joa Nelson, exige pasaporte vigente para ingresar al país

Por Danyelis Pereira
Miércoles, 04 de marzo de 2026 a las 12:00 am
La tercera entrega de la saga más querida del cine venezolano ya está en marcha. Este martes 3 de marzo, los productores de "Papita, Maní y Tostón 3" anunciaron una convocatoria de casting para incorporar un nuevo talento masculino a su elenco.

El perfil buscado

Según la información difundida en redes sociales por el equipo de la película, el actor ideal debe cumplir con los siguientes requisitos:

  • Nacionalidad: Venezolano.

  • Edad de apariencia: 18 años (rango etario para postularse: 18 a 26 años).

  • Idiomas: Bilingüe (español venezolano e inglés).

  • Experiencia migratoria: Haber emigrado a un país anglosajón.

  • Formación: Experiencia comprobable en actuación (cine, televisión o teatro).

  • Documentación: Pasaporte vigente para ingresar a Venezuela.

  • Rasgos físicos: Tez blanca .

Cómo postularse

Los interesados deberán enviar un correo electrónico a la dirección [email protected] con el asunto "Casting - Nombre Apellido". El material debe incluir:

  • Un video de 1 minuto (en español e inglés) hablando de sí mismos y explicando por qué desean participar en la película.

  • Foto actualizada y/o casting básico.

  • Reel y currículum vitae (CV).

  • En el cuerpo del correo: nombre completo, edad, lugar de residencia y número de WhatsApp .

Detalles de la producción

La cinta está escrita y dirigida por Luis Carlos Hueck y producida por Joa Nelson. La organización advierte que solo contactarán a los perfiles que cumplan con los requisitos y pasen a la ronda de preselección .

"¡Prepárate para el juego!", concluye el mensaje de la convocatoria, que promete una nueva dosis de humor y emociones para los fanáticos de la saga que esperan con ansias esta tercera base cinematográfica.

Miércoles 04 de Marzo - 2026
VENEZUELA
