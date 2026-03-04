¡Forma parte de Papita, Maní y Tostón 3! Productores lanzan casting abierto para encontrar al nuevo talento venezolano

La tercera entrega de la saga más querida del cine venezolano ya está en marcha. Este martes 3 de marzo, los productores de "Papita, Maní y Tostón 3" anunciaron una convocatoria de casting para incorporar un nuevo talento masculino a su elenco.
El perfil buscado
Según la información difundida en redes sociales por el equipo de la película, el actor ideal debe cumplir con los siguientes requisitos:
-
Nacionalidad: Venezolano.
-
Edad de apariencia: 18 años (rango etario para postularse: 18 a 26 años).
-
Idiomas: Bilingüe (español venezolano e inglés).
-
Experiencia migratoria: Haber emigrado a un país anglosajón.
-
Formación: Experiencia comprobable en actuación (cine, televisión o teatro).
-
Documentación: Pasaporte vigente para ingresar a Venezuela.
-
Rasgos físicos: Tez blanca .
Cómo postularse
Los interesados deberán enviar un correo electrónico a la dirección [email protected] con el asunto "Casting - Nombre Apellido". El material debe incluir:
-
Un video de 1 minuto (en español e inglés) hablando de sí mismos y explicando por qué desean participar en la película.
-
Foto actualizada y/o casting básico.
-
Reel y currículum vitae (CV).
-
En el cuerpo del correo: nombre completo, edad, lugar de residencia y número de WhatsApp .
Detalles de la producción
La cinta está escrita y dirigida por Luis Carlos Hueck y producida por Joa Nelson. La organización advierte que solo contactarán a los perfiles que cumplan con los requisitos y pasen a la ronda de preselección .
"¡Prepárate para el juego!", concluye el mensaje de la convocatoria, que promete una nueva dosis de humor y emociones para los fanáticos de la saga que esperan con ansias esta tercera base cinematográfica.
Visite nuestra sección Farándula
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube