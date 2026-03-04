¡Llegó Gia! Oriana Sabatini y Paulo Dybala ya son padres: todos los detalles del nacimiento de su primera hija

Suscríbete a nuestros canales

Tras meses de una dulce espera seguida de cerca por millones de seguidores, Oriana Sabatini y Paulo Dybala se convirtieron en padres por primera vez. El nacimiento de la pequeña, que tuvo lugar en la madrugada de este 2 de marzo, fue confirmado inicialmente por el medio italiano Corriere dello Sport, generando una repercusión inmediata en los portales más importantes de Argentina y Europa.

El nombre que guardó un secreto de 14 años

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la elección del nombre de la primogénita: Gia. Según reveló la propia Oriana en entrevistas previas, se trata de una decisión que tomó cuando tenía apenas 15 años, tras ver una película que la marcó profundamente.

Se trata de "Gia", el filme biográfico de 1998 protagonizado por Angelina Jolie, donde interpreta a la modelo Gia Carangi, considerada una de las primeras supermodelos de la historia. La actuación de Jolie, que le valió un Globo de Oro, impactó de tal manera a la adolescente Sabatini que desde entonces guardó la certeza íntima de que si algún día tenía una hija, la llamaría así. La actriz mantuvo el nombre en secreto durante todo el embarazo, y recién ahora, con la bebé en brazos, la noticia trascendió a la prensa.

Un parto adelantado y una familia presente

Aunque la fecha estimada de parto estaba estipulada para el próximo 11 de marzo —curiosamente, el día del cumpleaños de Catherine Fulop—, la llegada de Gia se anticipó algunos días, sorprendiendo a la familia en plena capital italiana. A pesar del imprevisto cronológico, Oriana, de 29 años, contó con el apoyo fundamental de su círculo íntimo.

Catherine Fulop y Ova Sabatini ya se encontraban en suelo europeo desde hacía varios días para acompañar a su hija, cumpliendo así el deseo de la modelo de estar rodeada de sus afectos más cercanos en un momento tan especial. Incluso su hermana Tiziana también viajó a Italia para la ocasión. "Modo abuela activado en Italia", había escrito Cathy en sus redes horas antes del nacimiento, compartiendo imágenes de paseos familiares por Roma y de la última "pancita hermosa" de su hija.

Italia, el lugar elegido por amor y necesidad

La decisión de que la bebé naciera en territorio italiano no fue casual. Oriana había explicado en reiteradas ocasiones las razones que la llevaron a optar por Roma en lugar de su natal Argentina. "Va a nacer acá", dijo refiriéndose a Italia, donde reside desde hace años con Paulo. "Principalmente porque quiero tener parto natural, si se me da, obviamente. Y segundo, porque quiero que esté el padre. En el fútbol no hay muchos días libres y los chicos suelen tener vacaciones en junio o julio. Así que fue como 'lo tengo que tener acá'. Lo quiero tener acá, también, para que esté el padre de esta niña".

La actriz admitió que le costó mucho aceptar la idea de que su hija naciera lejos de su país: "Porque una se pone a planear el parto y a soñarlo, pensar en lo que desea para ese día... y es difícil. Es difícil sentirte cómoda o acostumbrarte a la idea de que va a haber gente que no habla tu idioma, que voy a estar pujando y traduciendo en mi cerebro lo que me estén diciendo". Para aliviar esa preocupación, el nacimiento contó con la presencia de una partera argentina que asistió a Oriana durante el proceso.

Un fin de semana inolvidable para la familia

El nacimiento de Gia se produjo en un contexto muy significativo para Paulo Dybala. Apenas horas antes de convertirse en padre, el delantero de la Roma disputó el clásico frente a la Juventus, un partido especialmente emotivo para él por enfrentar a su exequipo. Oriana lo acompañó en las tribunas antes de trasladarse al hospital, donde finalmente dio a luz.

Según trascendió, la bebé pesó alrededor de 3 kilos y tanto ella como su mamá se encuentran en perfecto estado de salud. El equipo de la Roma, como gesto de celebración, obsequió al futbolista una cinta rosa tras el partido, en alusión al nacimiento de su primogénita.

Una historia de amor que comenzó con un guiño animado

El camino hacia este lunes comenzó a hacerse público en septiembre pasado, cuando la pareja anunció el embarazo de una manera sumamente creativa. Fieles a su historia, utilizaron una estética inspirada en la serie animada Danny Phantom —la misma que usaron años atrás para blanquear su noviazgo— para compartir el "primer posteo de nosotros tres".

