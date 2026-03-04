Sean "Diddy" Combs adelanta su salida de prisión tras participar en un programa de rehabilitación

Suscríbete a nuestros canales

La vida tras las rejas de Sean "Diddy" Combs tuvo un giro inesperado. La Oficina Federal de Prisiones modificó su calendario y adelantó la salida del rapero, quien ahora tiene una nueva fecha de excarcelación: el 25 de abril de 2028, un mes y medio antes de lo originalmente previsto.

El programa que acortó la condena

El cambio responde a la participación activa de Combs en el Programa Residencial para el Abuso de Drogas (RDAP, por sus siglas en inglés), una iniciativa penitenciaria que permite reducir la condena a quienes la completen satisfactoriamente. El artista fue aceptado en noviembre de 2025 y, según su equipo de representación, ha encarado el proceso con determinación.

"El Sr. Combs participa activamente en el RDAP y se ha tomado muy en serio su proceso de rehabilitación desde el principio", declaró un portavoz en su momento. "Está plenamente comprometido con su trabajo, centrado en su crecimiento y con un cambio positivo".

Un historial de altibajos en prisión

No todo ha sido lineal durante su encierro en el Instituto Correccional Federal Fort Dix, en Nueva Jersey. Paradójicamente, en noviembre de 2025 su fecha de liberación había sido extendida del 8 de mayo al 4 de junio de 2028, luego de que se reportaran presuntas violaciones a las normas del penal. Medios como TMZ y CBS News señalaron que Combs habría consumido alcohol casero —preparado con azúcar, Fanta y manzanas fermentadas— y participado en una llamada telefónica tripartita, algo prohibido en el centro. Su defensa argumentó que desconocía la restricción sobre las llamadas y que una de ellas estaba amparada por el privilegio abogado-cliente.

El caso que lo llevó a prisión

Combs fue arrestado en septiembre de 2024 en un hotel de Manhattan y llevado inicialmente al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, antes de ser trasladado a Fort Dix en octubre de 2025. Enfrentó cargos por conspiración de crimen organizado, tráfico sexual y transporte para ejercer la prostitución. Tras un juicio de dos meses, un jurado lo declaró culpable en julio de 2025 de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución, pero lo absolvió de los demás señalamientos, una decisión que le evitó una condena mucho más extensa.

En octubre de 2025, el juez Arun Subramanian le impuso una sentencia de 50 meses (cuatro años y dos meses), además de una multa de 500.000 dólares y cinco años de libertad supervisada tras su liberación. Durante la audiencia, el magistrado reconoció la valentía de sus exparejas —Cassie Ventura y otra mujer identificada como "Jane"— cuyos testimonios sobre los encuentros sexuales forzados conocidos como "freak offs" fueron determinantes.

La batalla legal continúa

A pesar del ajuste en su fecha de salida, el equipo jurídico de Combs no se rinde. En diciembre de 2025 presentaron una apelación exigiendo la liberación inmediata, la revocación de la condena o una reducción adicional de la pena, argumentando que los fiscales no probaron su caso y que la sentencia violaba sus derechos constitucionales. Los fiscales respondieron en febrero oponiéndose a la solicitud.

Paralelamente, ha trascendido que el rapero solicitó un indulto al presidente Donald Trump, quien reconoció haber recibido una carta con esa petición pero aclaró que, por ahora, no está considerando concederlo, recordando además que Combs fue "muy hostil" durante su campaña electoral.

Día a día en Fort Dix

Entre tanto, el fundador de Bad Boy Records cumple su rutina en una prisión de baja seguridad. Fuentes indican que se le asignó un puesto de trabajo en la lavandería y también colabora en la biblioteca de la capilla, una labor que según su vocero encuentra "reconfortante y gratificante". En una carta de disculpa dirigida al juez antes de la sentencia, Combs reflexionó: "El viejo yo murió en la cárcel y una nueva versión de mí nació. La prisión te cambiará o te matará. Yo elijo vivir".

