Gaby Spanic revive su conflicto con Carmen Salinas y responde a polémica pregunta sobre supuestos rituales

La actriz venezolana Gaby Spanic volvió a hablar públicamente sobre el conflicto que sostuvo en vida con la primera actriz mexicana Carmen Salinas, una rivalidad que durante años ocupó titulares en la prensa del espectáculo.

En un reciente encuentro con medios, Spanic fue sorprendida con una pregunta directa sobre rumores que han circulado en torno a Salinas, incluyendo señalamientos delicados que han sido objeto de especulación mediática. La respuesta de la protagonista no pasó desapercibida.

Una pregunta incómoda y una respuesta contundente

Durante la entrevista, un periodista le consultó a Gaby sobre versiones que señalaban que Carmen Salinas presuntamente realizaba rituales satánicos con niños, un rumor que ha circulado en algunos medios.

Ante esto, Spanic respondió con cautela pero sin ocultar su postura personal: “Mira, yo no estuve presente, pero a mí esa señora me hizo mucho daño sin yo hacerle absolutamente nada”. La actriz dejó claro que no puede confirmar ni desmentir ese tipo de acusaciones, pero aprovechó para recordar el conflicto que vivió con la fallecida artista.

Un conflicto que marcó una etapa difícil

Gaby afirmó que siempre respetó a Carmen Salinas y que nunca entendió el origen del enfrentamiento.

“Yo a esa señora siempre la respeté y yo no sé por qué ella tenía tanto odio hacia mí… hacia mi familia”, expresó.

La actriz añadió que, aunque no guarda rencor, el episodio fue doloroso. “Que Dios la tenga en su santa gloria”, dijo, marcando un tono más conciliador al referirse a quien fuera una figura emblemática del espectáculo mexicano.

Revelaciones sobre un arrepentimiento privado

En sus declaraciones, Spanic también mencionó a una periodista, cuyo nombre no reveló, que, según ella, le habría dado la razón cuando Carmen Salinas aún estaba con vida.

“Es una periodista que ustedes conocen que cuando la señora estaba viva le dijo: la señora Spanic tenía razón, Celeste es una joyita, y que se arrepentía de haberla apoyado, pero ella no lo dijo públicamente porque no quiso doblar sus manitas”, afirmó.

Una polémica que revive viejas heridas

Si bien Carmen Salinas falleció en 2021, las tensiones del pasado parecen seguir latentes cada vez que el tema resurge. Las recientes declaraciones de Gaby Spanic no solo reabren un capítulo polémico en la farándula, sino que también vuelven a poner bajo el foco rumores que nunca fueron comprobados.

