Hazaña histórica: la Vinotinto femenina derrota a Brasil por primera vez

Suscríbete a nuestros canales

La selección femenina de Venezuela escribió este miércoles 4 de marzo de 2026 la página más gloriosa de su historia reciente. Bajo la dirección técnica de Ricardo Belli, las criollas lograron lo que parecía imposible: vencer a la selección absoluta de Brasil. Con un marcador de 2-1, la Vinotinto puso fin a una racha de dominio brasileño que se extendía por nueve encuentros.

Una victoria forjada con goles y resistencia

El primer tiempo mostró a una Venezuela valiente que supo sacudirse el asedio inicial de las brasileñas. La balanza comenzó a inclinarse tras la expulsión de la brasileña Maiara, momento que la Vinotinto aprovechó para generar peligro real. El primer tanto llegó gracias a Michelle Romero, quien envió un disparo desde la banda que se coló en el ángulo tras un error de cálculo de la portera rival, desatando la euforia en el banquillo nacional.

Apenas iniciada la segunda mitad, Venezuela amplió la ventaja. Una gran jugada colectiva iniciada por Gabriela García terminó en un rebote que Bárbara Olivieri cedió para que Enyer Higuera definiera con precisión para el 2-0. Aunque el partido sufrió una interrupción temporal debido a una amenaza de tormenta eléctrica en el estadio de la FMF en Toluca, el equipo mantuvo la concentración tras la reanudación.

Cierre de infarto y récord goleador

Brasil intentó reaccionar y logró descontar por intermedio de Jaqueline Ribeiro, pero la defensa venezolana se mantuvo firme para sellar el triunfo histórico. Esta victoria no solo representa el primer éxito ante la "Verdeamarela", sino que también marca la primera vez que la selección absoluta femenina le anota dos goles a Brasil en un mismo encuentro.

Con este resultado, el proceso de Belli recibe un impulso fundamental de cara a los próximos retos continentales. Las jugadoras celebraron en el césped una gesta que demuestra el crecimiento del fútbol femenino venezolano y que rompe con décadas de paternidad futbolística brasileña en la región.

Visite nuestra seccion de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.