Ministerio de Educación Superior instala mesa para revisar la matrícula de la Universidad Santa María

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles, el ministerio de Educación Universitaria informó que se instaló una mesa de trabajo para la revisión del costo de la matrícula en la Universidad Santa María (USM).

A través de sus canales oficiales, el ministerio difundió las imágenes de la reunión, en la que participó el ministro Ricardo Sánchez.

Matrícula de la Santa María

De acuerdo con el ministerio, el ministro Sánchez junto al ministro de Industrias y Comercio Nacional, Luis Villegas, recibieron a los representantes estudiantiles de la USM que asistieron al encuentro.

Asimismo, indica que del encuentro también participaron equipos de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) y de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde).

Conciliación

En este sentido, el ministerio de Educación Universitaria resalta que el encuentro tuvo como objetivo "llegar a una mesa de conciliación entre toda la Comunidad Universitaria de la USM".

Aunque no indica a cuáles acuerdos o consensos se llegaron, asegura que el gobierno "ratifica su compromiso irrestricto con los estudiantes y su derecho a la educación y la prosecución de sus estudios".

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube