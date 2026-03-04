Delcy Rodríguez tras reunirse con Doug Burgum: Estamos a las puertas de una ampliación de la Ley de Minas

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta Encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que "Estamos a las puertas de una ampliación de la Ley de Minas".

Su pronunciamiento se produjo este miércoles 4 de marzo, luego de reunirse con el Secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en Miraflores, Caracas.

Luego del encuentro, ambos funcionarios ofrecieron declaraciones y dejaron ver los positivo que surgió de la reunión.

Sobre la reforma a la ley de Minas, la jefa de Estado venezolana pidió a los parlamentarios su máxima colaboración para darle celeridad a dicha tarea.

En ese sentido, explicó al funcionario de gobierno de Donald Trump que, creen que los modelos exitosos de la Ley de Hidrocarburos deben estar presentes en la Ley de Minería ya que están inspirados en la formula ganar ganar, "donde los inversionistas ganen y los venezolanos también".

Dejo claro que los recursos serán invertidos en infraestructura. "Que el pueblo venezolano vea los beneficios de tener buenas relaciones con el mundo... Le damos la bienvenida en esta visita de 2 días, esta visita estará 20 de 20", dijo Rodríguez.

