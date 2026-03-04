Aruba alista fecha de reactivación de vuelos con Venezuela: conoce la fecha probable

Suscríbete a nuestros canales

Aruba se prepara para definir la fecha de reactivación de vuelos con Venezuela, la cual se espera que sea anunciada entre mayo y junio, según indicó Carmen Gonsalves, jefa de la misión del Reino de los Países Bajos en la isla.

El proceso busca garantizar que la conectividad aérea entre ambos países se reanude de manera segura y coordinada, luego de meses de interrupciones que afectaron tanto al turismo como al comercio regional.

Las autoridades aeronáuticas de Aruba, junto con el gobierno neerlandés, están revisando aspectos técnicos y diplomáticos antes de dar luz verde a la reapertura de las rutas. La expectativa es que los anuncios oficiales se produzcan en los próximos meses.

La reactivación de los vuelos será un impulso importante para el turismo y la economía, facilitando viajes familiares, de negocios y comerciales, y fortaleciendo los vínculos entre Aruba y Venezuela.

"Entre las islas ABC, Venezuela y el Reino hay lazos históricos, culturales, sociales y familiares importantes".

Este paso se produce en un contexto de ajustes en la aviación del Caribe, donde varias aerolíneas han tenido que reorganizar itinerarios tras restricciones temporales en el espacio aéreo.

"Es importante que hay vuelos diarios a Curazao, esto también es un importante vector para nuestra cooperación y también esperamos que en un futuro próximo se reabran los vuelos entre Venezuela y Aruba"

Mientras se espera la fecha final, gobiernos y operadores aéreos continúan coordinando medidas de seguridad y logística, asegurando que la reapertura de los vuelos se realice de forma eficiente y beneficiosa para ambos territorios.

“Esperamos que en un futuro próximo se reabran los vuelos, la conexión aérea entre Venezuela y Aruba y estoy en contacto con el gobierno autónomo de Aruba. El primer ministro prevé tomar una decisión para el mes de mayo o junio ”

