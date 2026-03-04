¿Vas a Costco en marzo? No compres nada sin ver estos 7 descuentos de la nueva cuponera

Suscríbete a nuestros canales

Con la llegada de marzo y la proximidad de la primavera, Costco Wholesale ha desplegado su nuevo arsenal de descuentos para sus socios en Estados Unidos (EEUU).

El "Libro de Cupones" de marzo 2026, vigente desde el 2 hasta el 29 de marzo, pone un énfasis especial en la salud del hogar y la renovación de exteriores, permitiendo a las familias optimizar su presupuesto en categorías de alto consumo.

Sin cupones físicos: Recuerda que ya no es necesario recortar cupones. Los descuentos se aplican automáticamente en la caja al escanear tu membresía.

Innovación en la cocina y limpieza

Para quienes buscan alternativas más saludables, Costco destaca el Sistema de Cocina 5 en 1 Ninja Crispi.

Con un descuento de $35, su precio final queda en $124.99.

Este equipo es tendencia por su diseño en vidrio, eliminando el contacto de los alimentos con plásticos o recubrimientos tóxicos al freír con aire.

En el área de mantenimiento del hogar:

Detergente Blueland: las tabletas para lavavajillas tienen un ahorro de $5.

Neumáticos Bridgestone: una de las ofertas más robustas del mes es el cupón de $80 de descuento al comprar un juego de cuatro neumáticos (incluye instalación y garantía).

Temporada de jardín: exteriores a punto

Marzo es el mes clave para preparar el césped. Costco ha rebajado productos esenciales de marcas líderes:

Semillas Scotts Max: descuento de $15 por bolsa, ideal para reparar parches tras el invierno.

Herramientas Fiskars: el juego de podadora y tijeras PowerGear tiene una rebaja de $5.

el juego de podadora y tijeras PowerGear tiene una rebaja de $5. Nutrición: ofertas variables en líneas de Miracle-Gro para el florecimiento de plantas ornamentales.

Despensa y bienestar: nutrición al mejor precio

La cadena también apuesta por productos orgánicos y suplementos con precios reducidos:

Proteína Fit Crunch: las barras horneadas bajan a $12.99 (ahorro de $5.70).

Colágeno Orgain: la versión con probióticos queda en $23.99 ($6 de descuento).

la versión con probióticos queda en $23.99 ($6 de descuento). Café Kirkland Signature: las cápsulas Organic K-Cup tienen una rebaja de $8, una excelente opción para el ahorro diario.

Ofertas adicionales detectadas (Marzo 2026)

Tras un rastreo de las promociones extendidas de este mes, hemos identificado estos ahorros extra que no siempre aparecen en el folleto principal:

Tecnología y Apple: se han reportado descuentos de hasta $150 en modelos seleccionados de MacBook Air y iPads de generación anterior, ideales para estudiantes.

Muebles de exterior: los juegos de patio y pérgolas tienen descuentos de "Pre-Temporada" que pueden alcanzar los $300 a $500 si se compran a través de Costco.com con el servicio de entrega White Glove.

Laptops HP y Lenovo: descuentos directos de $100 a $200 en modelos táctiles para oficina en casa.

Óptica: compra un par de lentes recetados completos y obtén $50 de descuento en el segundo par (aplican restricciones de marca).

Ajuste de precio: Si compraste un artículo la semana pasada y ahora está en oferta, puedes solicitar un "Price Adjustment" en el mostrador de Servicio al Cliente si la compra fue dentro de los últimos 30 días.

