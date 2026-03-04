Médico venezolano muere durante incendio en Boston: parientes exigen investigación

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre venezolano de 36 años de edad falleció durante un fatal incendio en un edificio residencial ocurrido en el vecindario de Mission Hill en Boston, Massachusetts (EEUU).

En horas de la noche de este lunes, las autoridades identificaron a la víctima mortal del incendio que se registró la semana pasada. Mientras que sus familiares piden que la investigación aclare las causas del incendio.

La oficina del fiscal identificó a la víctima como José Daniel Nava Sánchez, de 36 años, quien era estudiante de medicina.

Parientes del médico venezolano piden respuestas

En conversación con Telemundo, familiares de la víctima detallaron que Nava Sánchez se mudó a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades de vida.

El día del incidente, las llamas salían disparadas desde las ventanas de la vivienda en la Ellingwood Street en Boston, el pasado viernes. El incendio terminó con la vida del venezolano, quien no logró escapar del edificio.

La tía de José Daniel contó que él trabajaba en el sector de la salud y ya había iniciado los trámites para establecerse en el país.

Planeaba regresar a Venezuela

Sin embargo, ante la escalada migratoria ya pensaba irse de regreso con sus familiares a Venezuela, un plan que se vio pasmado por esta tragedia. Sus familiares ahora piden respuestas sobre lo ocurrido.

Las autoridades aún investigan las causas del incendio, y sus familiares esperan trasladar los restos a su país natal.

José Daniel Nava Sánchez, oriundo de Tovar, estado Mérida. era conocido por su labor en el Hospital II San José.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube