Matrimonio ideó un fraude para apoderarse de miles de dólares en salarios de empleados de limpieza: así captaron a sus víctimas

Suscríbete a nuestros canales

Una pareja de esposos enfrenta cargos como autores de un fraude relacionado con el incumplimiento de pagos de los trabajadores de su empresa de limpieza. Se habrían apoderado de una fuerte suma de dinero.

Christian Pérez y su esposa Inés Pérez Miranda, propietarios de dos empresas de limpieza, se declararon culpables durante una audiencia en Queens (Nueva York) de no pagar los salarios de sus trabajadores. Un juez les ordenó ​​restituir pagos a 30 víctimas por más de 28 mil dólares.

Además, esperan sentencia de posible cárcel. “Estos acusados no pagaron a los empleados de su empresa de limpieza miles de dólares en salarios ganados legítimamente”, declaró la fiscal de distrito Melinda Katz.

Matrimonio ideó un fraude para no pagar a sus trabajadores

Pérez, de 40 años, se declaró culpable de conspiración para defraudar, hurto mayor e incumplimiento del pago de salarios. Su esposa de 42 años se declaró culpable de incumplimiento del pago de salarios.

Además, sus empresas Cleaning Pass LLC y Cleaning Pass Set It and Forget It LLC fueron incluidas en el acuerdo de culpabilidad.

Se les ordenó a los acusados ​​una restitución de 28 mil 277,91 dólares, la mayor parte del monto ya se pagó. Asimismo, se les prohibió constituir una empresa en el estado de Nueva York durante cinco años.

Peter Vallone Jr., juez de la Corte Suprema de Queens, fijó la fecha de sentencia para el 22 de abril; se espera que Pérez reciba cinco años de libertad condicional. Pérez Miranda ya fue sentenciada a libertad condicional.

Pérez era el director de las dos empresas y administraba todas las cuentas bancarias, presentaba declaraciones legales y supervisaba las reservas de clientes y las nóminas. Su esposa se desempeñaba como agente administrativa para las dos empresas y supervisaba a los trabajadores.

Así operaba la pareja con sus empresas de limpieza

Pérez publicó anuncios de búsqueda de personal de limpieza y contrató a cuatro personas con la promesa de que recibirían sus salarios en un plazo de siete días. También se les informó que se les reembolsaría el costo de los productos de limpieza adquiridos.

Los trabajadores debían descargar aplicaciones informáticas para documentar cuándo comenzaban y terminaban su labor en diferentes ubicaciones residenciales y comerciales. Además, debían pedir permiso antes de poder abandonar físicamente sus lugares de trabajo.

Luego Pérez y su esposa emplearon diversas estrategias para negarles el pago a los empleados. En algunos casos se les indicó que guardaran los cheques de nómina hasta que se les diera permiso expreso para cobrarlos.

La pareja también les entregó cheques con fecha futura o los emitió desde una cuenta con fondos insuficientes. En otras ocasiones no pagaron los salarios y exigieron a los empleados que abandonaran inmediatamente sus lugares de trabajo sin compensación. Tampoco les reembolsaron los artículos de limpieza prometidos.

Las víctimas enviaron múltiples mensajes de texto y video a los esposos Pérez solicitando sus salarios y el reembolso de sus gastos, pero no obtuvieron respuesta.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube