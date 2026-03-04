Papa León XIV implora la paz para el mundo entero y exige detener la espiral de violencia

Suscríbete a nuestros canales

En medio de uno de los momentos más críticos para la estabilidad global, el papa León XIV lanzó este miércoles un sentido clamor por la paz mundial durante su tradicional audiencia general en la plaza de San Pedro. El Sumo Pontífice instó a los líderes internacionales a abandonar el uso de la fuerza y buscar soluciones diplomáticas urgentes.



Ante miles de peregrinos, el Papa vinculó el actual tiempo litúrgico con la necesidad de detener los conflictos que azotan a diversas regiones, especialmente en Oriente Medio.



"Continuamos el camino cuaresmal en espíritu de penitencia y de conversión, implorando la misericordia y la paz de Dios para nosotros y para el mundo entero", expresó el pontífice durante su saludo a los fieles.

Advertencia sobre una "vorágine irreparable"

León XIV ha intensificado sus llamamientos desde el inicio de las hostilidades el pasado 28 de febrero. El Papa recordó su mensaje del pasado domingo, donde advirtió que el conflicto en Irán y zonas adyacentes corre el riesgo de convertirse en una catástrofe sin retorno si las potencias no actúan con "responsabilidad moral".



Asimismo, el martes, a su salida de la residencia de Castel Gandolfo, el sucesor de Pedro fue enfático ante los medios de comunicación sobre el aumento de la polarización: "Rezar por la paz, trabajar por la paz, menos odio; está aumentando el odio en el mundo", sentenció, pidiendo silenciar las armas.

Con información de la agencia EFE.

