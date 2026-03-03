Fiscal de EEUU califica como falsa la supuesta investigación contra Delcy Rodríguez

Suscríbete a nuestros canales

Todd Blance, fiscal Adjunto de Estados Unidos, calificó como fala la noticia difundida por la agencia Reuters sobre una supuesta investigación penal contral presidenta Encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

"No se cómo llega tal noticia falsa falsa a publicación", escribió en su cuenta en X.

¿De dónde surgió la información?

Según una exclusiva publicada por la agencia Reuters, el Departamento de Justicia avanzaba en la elaboración del escrito de cargos contra Rodríguez, con el respaldo del presidente Donald Trump.

La agencia describe el proceso como una herramienta de presión política para condicionar decisiones del gobierno en Caracas en el marco de la transición venezolana tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026.

Sin embargo, este martes 03 de marzo, el presidente norteamericano reiteró las buenas relaciones que mantiene con las autoridades venezolanas, en especial con la presidenta Encargada.

