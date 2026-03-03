Ataúd dorado, música regional y un presunto herido: así fue el entierro de “El Mencho”

Suscríbete a nuestros canales

El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fue despedido en un acto marcado por el lujo y la seguridad en el cementerio Recinto de La Paz, en Zapopan, Guadalajara.

Su cuerpo fue trasladado en un ataúd dorado y recibido con música regional, incluyendo interpretaciones de “El muchacho alegre”. El velorio comenzó en la funeraria La Paz, donde se desplegó un fuerte operativo para controlar el perímetro y garantizar que la ceremonia transcurriera sin incidentes graves.

Fuerte despliegue de seguridad

Decenas de unidades de la Guardia Nacional, Ejército y policías estatales custodiaron tanto la funeraria como el cementerio. Además, se implementó vigilancia aérea para prevenir riesgos asociados con la muerte del capo.

Aparentemente, este operativo buscaba reducir posibles enfrentamientos de grupos rivales y proteger a los asistentes del evento, dada la relevancia del personaje y el contexto de violencia, según información de Expansion.

Arreglos florales y símbolos del CJNG

El cortejo fúnebre estuvo precedido por grúas que transportaban decenas de arreglos florales, algunos con símbolos alusivos al CJNG o figuras de gallos, en referencia al alias de “El señor de los gallos”.

La mayoría de las coronas no tenían identificación de remitente, pero su presencia reforzó la relación del acto con la identidad del fallecido y el entorno delictivo que lo rodeaba.

Incidente con un estudiante italiano

Durante el funeral, un joven italiano llamado Emilio, que intentaba documentar el evento, fue atacado por asistentes molestos. El estudiante resultó con lesiones en el rostro, incluidos dientes fracturados, y le fueron sustraídos su teléfono, mochila y cámaras.

Afortunadamente, logró salir por sus propios medios, aunque las autoridades locales informaron que no hubo detenciones relacionadas con el incidente, según informó el medio digital La Saga.

