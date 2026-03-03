Dónde encontrar comida gratis en Las Vegas este 2026: estos son los centros de distribución

Suscríbete a nuestros canales

Con la implementación de nuevas normativas federales que modifican quién puede acceder al programa SNAP (cupones de alimentos) y el constante aumento en los precios de los productos básicos, la Ciudad de Las Vegas y sus organizaciones asociadas han ampliado sus redes de apoyo para ayudar a los más necesitados con la entrega de comida gratis.

Si usted o su familia requieren víveres, aquí están las opciones oficiales y actualizadas para recibir ayuda de inmediato.

¿Dónde conseguir comida gratis en Las Vegas?

Las organizaciones locales han adaptado sus operaciones para hacer frente a la demanda récord que se espera para este año:

Catholic Charities of Southern Nevada: Su sede principal se encuentra en 1501 N. Las Vegas Blvd. Aquí, ofrecen una despensa de alimentos llamada Hands of Hope, además de comidas diarias y el programa Meals on Wheels.

Horario de la despensa: De lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Los sábados, al final de cada mes, abren de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Comedor Comunitario (St. Vincent Lied): Ofrecen comidas calientes todos los días de 10:00 a.m. a 11:00 a.m.

Three Square Food Bank: Como el banco de alimentos más importante de la región, organiza distribuciones temporales llamadas "Pop-up TEFAP" en varios lugares de la ciudad.

Recurso Clave: Visita el Food Finder Map en su sitio web oficial para encontrar puntos de autoservicio (drive-thru) que estén activos hoy.

The Just One Project: Esta organización ha ampliado sus eventos de "Community Market" gratuitos, donde las familias pueden elegir sus propios productos frescos. Están operando de lunes a viernes con horarios extendidos de 8:30 a.m. a 2:00 p.m.

Cambios importantes en SNAP para 2026

Es crucial que los residentes estén al tanto de los cambios en los beneficios federales de SNAP para 2026.

Este año, se han implementado nuevas restricciones nutricionales en 18 estados, lo que incluye limitaciones en ciertos productos procesados, así como requisitos laborales más estrictos para adultos de entre 18 y 64 años que no tienen dependientes.

Si has perdido tu elegibilidad para SNAP debido a estos cambios, no te preocupes. Los bancos de alimentos locales, como Three Square, están priorizando la asistencia para quienes están atravesando esta transición.

Programas para adultos mayores y estudiantes en Las Vegas

La ayuda no se limita solo a las despensas físicas:

Para los mayores de 60 años: Las bibliotecas del Distrito del Condado de Clark, como las de East Las Vegas y Whitney, ahora ofrecen comidas calientes gratuitas para las personas mayores y sus acompañantes.

Familias del CCSD: Los estudiantes que están inscritos en el Distrito Escolar del Condado de Clark pueden acceder a despensas escolares y al programa de bolsas de comida para el fin de semana a través de la fundación Serving Our Kids.

¿Necesitas ayuda de inmediato para conseguir comida gratis en Las Vegas?

Si te enfrentas a una emergencia alimentaria, no te quedes esperando. La Ciudad de Las Vegas sugiere que sigas estos pasos:

Llama al 2-1-1: Este servicio de información en Nevada te ofrece las rutas más actualizadas hacia la despensa más cercana a tu código postal.

Contacta a Three Square: Puedes llamar al 702-765-4030 para obtener asistencia en español sobre cómo acceder a programas de emergencia.

Prepara tu documentación: Aunque muchos centros tienen un "bajo umbral" para la ayuda, llevar contigo una identificación de Nevada y un comprobante de domicilio hará que tu registro sea mucho más rápido.



