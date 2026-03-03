Ley de Confianza en Maryland 2026: ¿Cómo el DMV bloquea los operativos de ICE?

Suscríbete a nuestros canales

El estado de Maryland está intensificando su estrategia para proteger a la comunidad inmigrante, especialmente ante el miedo de que se repitan incidentes de violencia y desorden como los que se han visto recientemente en Minneapolis.

En un esfuerzo por adelantarse a las nuevas directrices federales, el gobernador Wes Moore y los líderes locales han aprobado leyes que impiden la colaboración de las fuerzas policiales locales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Maryland detiene la deportación masiva con leyes de confianza

Este mes, el gobernador de Maryland, Wes Moore, firmó la Ley de Confianza Comunitaria (SB 245/HB 444), que prohíbe de manera explícita que las jurisdicciones del estado deleguen funciones policiales a los agentes de ICE.

Esta acción responde a las preocupaciones de activistas y legisladores, como el delegado Adrian Boafo, quien ha señalado que Maryland no debe permitir las "tácticas de choque" que han llevado a tragedias en otras ciudades del país.

"Maryland es una comunidad de inmigrantes; no es nuestra debilidad, es nuestra fortaleza", declaró el gobernador Moore durante la ceremonia de firma.

La nueva ley asegura que los oficiales locales no actúen como agentes de inmigración no capacitados, estableciendo una clara distinción entre la seguridad pública estatal y la aplicación de las leyes migratorias civiles federales.

El incidente de Minneapolis que Maryland busca prevenir

La urgencia de la legislación se desató tras el trágico suceso del 7 de enero en Minneapolis, donde un operativo de ICE resultó en la muerte de una residente local.

Este evento provocó una ola de indignación en el DMV, lo que llevó a la creación del "ICE Breaker Act de 2026".

Esta propuesta tiene como objetivo prohibir que cualquier agente contratado por ICE después del 20 de enero de 2025 ocupe cargos de seguridad pública en el gobierno de Maryland.

El DMV se une contra la "intimidación" federal en Maryland

No solo el estado está en movimiento; varios condados clave en la región del DMV han fortalecido sus propias medidas de protección:

Condado de Montgomery: El ejecutivo Marc Elrich firmó la Ley de Protección de Inmigrantes, que impide que ICE utilice propiedades del condado para sus operativos y prohíbe cualquier forma de intimidación basada en el estatus migratorio.

Baltimore: El Concejo Municipal aprobó restricciones estrictas para evitar que la policía local notifique a ICE sobre la liberación de personas, a menos que haya una orden judicial.

Washington D.C.: A pesar de la presión del gobierno federal, la capital se mantiene firme en sus políticas de "ciudad santuario", desafiando las amenazas de recortes de fondos por parte del Departamento de Justicia.

