Presentar impuestos gratis en EEUU: ¿Cuáles son mis opciones?

La temporada de impuestos de marzo de 2026 llega con un cambio drástico para millones de contribuyentes. Tras la reciente reestructuración bajo la administración actual, el programa Direct File (Presentación Directa), que permitía declarar impuestos de forma gratuita y directa en el sitio web del IRS, ha sido cancelado oficialmente.

A pesar de que el programa piloto fue utilizado por casi 300,000 personas el año pasado y se planeaba su expansión a 25 estados, el Secretario del Tesoro y comisionado interino del IRS, Scott Bessent, confirmó que el servicio no estará disponible este año, delegando la responsabilidad de la declaración electrónica al sector privado.

¿Por qué desapareció Direct File?

La eliminación del programa responde a un cambio de visión en la política fiscal federal:

Críticas legislativas: Varios legisladores calificaron el programa como un gasto innecesario de fondos públicos, argumentando que ya existían opciones en el mercado.

Impulso al sector privado: La administración actual sostiene que las empresas de software comercial pueden ofrecer mejores alternativas que el propio gobierno.

Baja adopción inicial: Según declaraciones oficiales de la Casa Blanca en noviembre pasado, el volumen de usuarios no justificaba el mantenimiento de la infraestructura gubernamental para este fin.

Opciones actuales para declarar gratis en 2026

Aunque la vía directa del IRS se cerró, aún existen métodos para no pagar por el trámite, dependiendo de tus ingresos y situación:

1. IRS Free File (Ingresos de $89,000 o menos)

Si tu ingreso bruto ajustado está por debajo de este límite, puedes usar software profesional de socios del IRS (como TaxAct o FreeTaxUSA) de forma gratuita.

Nota: La presentación estatal podría tener un costo adicional.

2. Formularios Rellenables (Sin límite de ingresos)

Es la opción para quienes no califican por ingresos pero quieren declarar gratis al IRS.

Riesgo: Debes hacer todos los cálculos manualmente. El IRS advierte que si no te sientes cómodo llenando formularios en papel sin guía, esta opción no es para ti.

3. Programas de Asistencia Presencial

VITA: Para personas que ganan $69,000 o menos , personas con discapacidad o con dominio limitado del inglés.

TCE: Asesoría gratuita especializada para contribuyentes de 60 años o más.

4. Servicios Especializados

MilTax: Servicio gratuito del Departamento de Defensa para militares, veteranos en su primer año de retiro y familiares elegibles.

Empresas Privadas: Software como FreeTaxUSA ofrece federal gratuito para todos, mientras que TurboTax y H&R Block mantienen versiones gratuitas solo para declaraciones "sencillas" (situaciones que cubren entre el 37% y 52% de los usuarios).

