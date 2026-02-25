¿Puede el IRS dar mi dirección a inmigración? Todo sobre el nuevo fallo de la corte

Suscríbete a nuestros canales

El panorama legal para millones de contribuyentes en Estados Unidos dio un giro significativo este martes.

Un tribunal de apelaciones federal decidió que el Servicio de Rentas Internas (IRS) puede seguir compartiendo ciertos datos de inmigrantes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), apoyando así una de las políticas más polémicas de la administración actual.

El fallo judicial que impacta a la comunidad inmigrante que declara impuestos ante el IRS

La decisión del tribunal anula la suspensión temporal de un acuerdo firmado en abril de 2025 entre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el IRS.

Este memorando de entendimiento permite que los agentes de ICE soliciten información específica, como nombres y direcciones de contribuyentes, para avanzar en investigaciones criminales y acciones de control migratorio.

De acuerdo con informes de la agencia Associated Press (AP) y registros judiciales publicados por Swissinfo, el tribunal validó parcialmente un fallo anterior de mayo de 2025.

Los jueces argumentaron que el intercambio de datos no infringe las protecciones de confidencialidad del Código de Impuestos Internos, siempre que la información se utilice para fines de investigación penal y no exclusivamente para trámites civiles de deportación.

El impacto en los contribuyentes y el uso del ITIN

Desde que se implementó este acuerdo, ha crecido la preocupación entre quienes utilizan el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN).

Organizaciones como el Centro de Trabajadores Unidos, que fue una de las principales demandantes, argumentan que esta medida socava la confianza en el sistema tributario.

Los datos revelados durante el litigio muestran que el alcance del programa es enorme:

Solicitudes de ICE: El DHS pidió en 2025 las direcciones de alrededor de 1.2 millones de personas.

Datos entregados: El IRS finalmente compartió información de cerca de 47.000 contribuyentes.

Margen de error: Un informe reciente de Thomson Reuters indica que el IRS reconoció errores en casi el 5% de los datos compartidos debido a fallos en el proceso de verificación.

¿Qué información puede compartir el IRS con el ICE?

A pesar de las críticas de activistas que consideran esto como una "puerta trasera" para deportaciones masivas, el tribunal sostiene que la identidad del contribuyente —incluyendo nombre y dirección— no se considera "información de declaración protegida" bajo ciertas excepciones legales.

Fuentes consultadas como Univision y Factchequeado aclaran que, aunque el IRS no puede revelar cuánto dinero gana una persona o sus fuentes de ingresos sin una orden judicial específica, el acuerdo actual facilita que ICE localice a individuos que tienen órdenes de deportación finales o están bajo investigación federal.



