¡Shakira hace historia! es nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll en EE. UU.

Suscríbete a nuestros canales

La carrera de Shakira suma un nuevo y significativo capítulo. La artista colombiana fue nominada por primera vez al Salón de la Fama del Rock & Roll, convirtiéndose en la única representante latina dentro de la lista de candidatos de esta edición, dominada por grandes nombres de la industria musical anglosajona.

La nominación fue anunciada este miércoles en Nueva York y coloca a Shakira junto a figuras como Mariah Carey, Iron Maiden, Oasis y New Edition, entre otros artistas que aspiran a ingresar al prestigioso recinto musical.

La única latina en la carrera por el honor

Entre los 17 nominados también destacan nombres como The Black Crowes, Jeff Buckley, Phil Collins, Lauryn Hill, Billy Idol, P!NK, Sade, INXS y Wu-Tang Clan, conformando una selección diversa que refleja distintas épocas y estilos del rock y la música popular. En este contexto, la presencia de Shakira resalta como un hito para la música latina.

La cantante colombiana logra esta nominación un año después de que la banda mexicana Maná hiciera historia al convertirse en el primer grupo en español nominado en casi una década, aunque finalmente no fue incluido en la selección final.

Una carrera que cumple con el requisito histórico

Para ser elegibles, los artistas deben haber cumplido al menos 25 años desde el lanzamiento de su primera grabación. Shakira debutó oficialmente en 1991 con el álbum Magia, aunque su consolidación internacional llegaría algunos años después gracias al éxito de Pies descalzos en 1995, producción que marcó un antes y un después en su trayectoria.

Aunque varios de los postulados ya habían sido considerados en años anteriores sin éxito, esta es la primera vez que Shakira aparece en la lista de candidatos, al igual que otros nombres de peso como P!NK y Phil Collins.

Un reconocimiento al impacto cultural del rock

John Sykes, presidente de la fundación del Salón de la Fama del Rock & Roll, destacó que la preselección “reconoce las caras y los sonidos en constante evolución del rock & roll y su continuo impacto en la cultura juvenil”. Esta fase abre ahora un proceso de votación cuyo resultado final se conocerá en abril.

Los artistas seleccionados podrán ingresar en distintas categorías, entre ellas Influencia Musical, Excelencia Musical y el Premio Ahmet Ertegun, destinado a figuras no intérpretes.

Fundado en 1983 y con sede en Cleveland, Ohio, el Salón de la Fama del Rock & Roll es considerado uno de los máximos honores de la industria musical, un espacio reservado para leyendas como The Beatles, Madonna y Michael Jackson. Hoy, Shakira se acerca a ese exclusivo grupo, reafirmando su impacto global más allá de idiomas y fronteras.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube