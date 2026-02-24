Nuevas declaraciones ante la polémica en la familia de Karol G: esto dijo Jessica Giraldo sobre su hermana Verónica 

Suscríbete a nuestros canales

Las redes sociales se convirtieron en el escenario de un intenso debate familiar luego de que Verónica Giraldo asegurara en varios videos que no contaba con el acompañamiento de su familia y que su pareja se negaba a devolverle a su hija. La situación, que generó opiniones encontradas y malentendidos en línea, ahora recibe un nuevo pronunciamiento por parte de su hermana Jessica Giraldo, quien pide a los seguidores prudencia y respeto ante la difusión de información sensible.

Un llamado a la prudencia en medio del conflicto

Jessica Giraldo utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje claro: “Pido comprensión y cautela con lo que se está difundiendo”. La influencer destacó que las redes pueden amplificar malentendidos y conflictos familiares, especialmente cuando se exponen momentos límite de manera pública.

El llamado de Jessica busca que el público no se deje llevar por rumores ni por interpretaciones parciales, recordando que detrás de las imágenes y videos compartidos existe un contexto emocional complejo que merece respeto y discreción.

La situación de Verónica: salud y apoyo familiar

Según Jessica, su hermana Verónica no estaría atravesando un buen momento de salud, un factor que debe considerarse antes de emitir juicios sobre su situación personal. La influencer explicó que la familia espera manejar los hechos con prudencia, evitando que los comentarios y la exposición en redes agraven la tensión existente.

El conflicto comenzó a intensificarse tras los videos de Verónica, quienes denunciaba falta de apoyo familiar y problemas con su pareja respecto a la custodia de su hija. Esto generó una serie de reacciones divididas en redes, con usuarios opinando sobre la vida privada de las hermanas y aumentando la presión mediática.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube