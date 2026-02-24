El actor Rafael Amaya protagonizará serie sobre Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán

Suscríbete a nuestros canales

El actor mexicano Rafael Amaya anunció en sus redes sociales que será el protagonista y productor de la nueva serie sobre el narcotraficante mexicano Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, una historia contada desde la perspectiva de su esposa, Emma Coronel.

En esta ocasión Amaya, conocido por su trabajo en ‘El señor de los cielos’, también ejercerá como productor ejecutivo con su empresa Amaya Productions. Al equipo se une también Zero Gravity Management, productora que ha participado en series como Ozark, que narra los vínculos del crimen organizado entre México y Estados Unidos.

Por ahora no se saben más detalles de la serie, como su nombre o la plataforma donde se podrá disfrutar, pero se ha dicho que será un drama criminal con elementos de ficción que abarque temas como el poder, la lealtad y la supervivencia a través de las vivencias de Coronel con Guzmán, quien era considerado uno de los capos más poderosos del mundo.

Emma Coronel es conocida por ser la tercera esposa de ‘El Chapo’ y por haber cumplido una condena de tres años en Estados Unidos por diversos cargos relacionados con el narcotráfico hasta septiembre de 2023.

