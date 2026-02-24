Drama familiar: la sorprendente denuncia de la hermana mayor de Karol G

Suscríbete a nuestros canales

Una denüncia pública cargada de angustia volvió a poner bajo la lupa a la familia de Karol G. Verónica Giraldo, su hermana mayor, difundió un video grabado de día en el que relata un conflicto familiar, mientras mostró una herida en uno de sus dedos asegurando que intentó rescatar a su hijo sin éxito.

Un video sin rostro, pero con una denuncia directa

En la grabación, Verónica camina por los alrededores de la casa de sus padres mientras espera la llegada de la policía. Durante el recorrido, enfoca su mano visiblemente lesionada y explica que sufrió el corte al romper una ventana de la casa y afirmó que la herida fue tan profunda que alcanzó el hueso.

Al comenzar el vídeo asegura que no quería hacer pública su situación personal, pero que se vio obligada a acudir a las redes ante lo que describe como una falta de alternativas.

El conflicto con el padre de su hija

A lo largo del video, Verónica menciona a Jaime, padre de su hija, a quien responsabiliza de impedirle el acceso a la menor. Según su relato, no le permiten entrar a ver a su bebé y, además, asegura que ha sido desacreditada frente a otros, al punto de ser señalada como una persona inestable.

La hermana de la artista afirma que existen antecedentes de denuncias, grabaciones y conflictos previos que deterioraron la relación. También deja entrever que la disputa actual no es reciente, sino el resultado de una cadena de situaciones que, según ella, han escalado hasta este punto crítico.

Familia, pasado y decisiones difíciles

Uno de los fragmentos más delicados del testimonio ocurre cuando Verónica hace referencia a su infancia, mencionando episodios de violencia que presenció entre sus padres y cómo ese entorno marcó su forma de ver las relaciones familiares. En ese contexto, invita a reflexionar sobre la repetición de patrones y la necesidad de tomar decisiones conscientes.

También explica que, en su momento, decidió no luchar por una custodia conflictiva para evitar que su hija creciera en medio de peleas entre adultos. Sin embargo, sostiene que esa decisión hoy juega en su contra, pues asegura que se le ha limitado su rol como madre.

