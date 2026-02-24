Daniela Alvarado publica conmovedor mensaje tras la pérdida de su hija Cordelia: Dile a tu abuelito que te cuide

Suscríbete a nuestros canales

"Querida Cordelia. Mi niña, mi pequeñita, mi bebé...". Con esas palabras comenzaba la carta que Daniela Alvarado publicó este lunes 23 de febrero en su cuenta de Instagram, confirmando la pérdida de la hija que esperaba junto a su esposo, el también actor José Manuel Suárez.

Una despedida llena de gratitud en medio del dolor

En el extenso texto, la artista venezolana expresó su profundo agradecimiento por haber llevado a su hija dentro, aunque fuera por poco tiempo. "Me siento tan agradecida por haberte tenido dentro de mí, de que nos hayas escogido como tus papás, me siento tan bendecida de llamarme tu mamá aunque haya sido por tan corto tiempo", escribió.

Daniela describió a Cordelia como una niña "perfecta" que llegó al mundo sin causarle daño, "con amor, con el mismo amor que fuiste concebida". Y reflexionó sobre la imposibilidad de nombrar una pérdida como esta: "Ahora entiendo porque no hay una palabra para describir la pérdida de un hijo, y estoy de acuerdo, no existe ni debería existir nunca dicha descripción en ningún diccionario, en ningún idioma".

El apoyo incondicional de su esposo y su entorno

La actriz no estuvo sola en este difícil trance. En su mensaje, agradeció de manera especial a su esposo José Manuel Suárez: "Mi amor, tú y Olivia son mi vida entera, gracias por ser el hombre maravilloso que eres, gracias por no soltarme nunca. ¡Cuánto te amo!".

También dedicó palabras de gratitud a su madre, familiares, amigos y al equipo médico que la atendió, encabezado por el doctor Héctor, a quien señaló como quien le salvó la vida. "Gracias a todo el equipo de @grupomedicosp, empezando por @ciruobstetra, Héctor, salvaste mi vida, gracias por tanto, lo hiciste todo", expresó.

Un tiempo para sanar

La artista concluyó su mensaje pidiendo espacio para procesar la pérdida. "Necesito tiempo, no sé cuánto. Gracias", escribió, anunciando una pausa en su exposición pública mientras transita por el duelo.

La carta, que también incluyó un mensaje para que Cordielle abrace a su abuelo —el fallecido actor Daniel Alvarado— en el cielo, ha recibido miles de muestras de cariño y solidaridad por parte de colegas, seguidores y figuras del espectáculo venezolano.