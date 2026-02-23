Suscríbete a nuestros canales

El mundo del espectáculo permanece de luto por el deceso del cantante, arreglista, compositor y productor Willie Colón, acaecido este 21 de febrero.

Su partida tomó por sorpresa a fanáticos y colegas, quienes expresaron su tristeza a través de las diferentes redes sociales.

Funeral de Willie Colón: ¿asistirá Rubén Blades?

Colón, de 75 años, fue una pieza clave en el ascenso al estrellato de diferentes vocalistas firmados por la disquera Fania All Stars, trabuco que reunió a lo más selecto del mundo de la salsa, por eso su muerte causó conmoción entre los amantes de la música bailable.

La familia del artista emitió un comunicado y pidió respeto a la privacidad. El texto no detalla dónde ni cuándo se realizarán las exequias de “El malo”, tampoco si será un evento solo con los allegados o abierto al público.

Trascendió que debido a las condiciones climáticas actuales de Nueva York (Estados Unidos), no estaría definido el protocolo para dar el último adiós a Colón. Cabe destacar que los salsómanos están a la expectativa de la asistencia, o no, de su excompañero de llave, Rubén Blades, con quien tuvo un sonado problema que llegó a tribunales y fracturó la amistad por siempre.

Blades envió una nota de condolencias a los deudos de su exsocio y detalló que, en su momento, escribirá sobre la importancia de Colón dentro del mundo artístico.

Se espera que, de ser masivo, el entierro del nativo del Bronx sea similar al de su compañero de lides, Héctor Lavoe, cuyo cuerpo, desde 1993, permaneció en Nueva York. En 2002, sus restos se trasladaron a Puerto Rico, y en el acto estuvieron personalidades de la talla de Adalberto Santiago, Ismael Miranda, Yomo Toro y Cheo Feliciano, entre otros.

