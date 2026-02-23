Ministro Piñate habla sobre posible aumento del salario: 23 de febrero

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas semanas han surgido especulaciones sobre un posible aumento de salario, producto de los recientes acuerdos petroleros con Estados Unidos. El ministro de Trabajo, Eduardo Piñate, fue consultado al respecto durante su visita al estado Táchira, este domingo 22 de febrero.

¿Qué dicen sobre un posible aumento de salario?

Piñate recordó a los medios que, como lo dijo la Presidente encargada Delcy Rodríguez, se crearon dos fondos, uno de ellos para los beneficios de los empleados.

"Pronto habrá noticias en relación a esos temas (...) Esperamos un aumento de los ingresos en el país por el petróleo y otras fuentes... Esperemos para que se den estos anuncios", señaló Piñate tras la pregunta de una periodista.

El pasado 15 de enero, Rodríguez instruyó a su gabinete la creación de dos fondos soberanos para administrar las divisas que ingresen por concepto de renta petrolera, luego del acuerdo de cooperación energética con Estados Unidos.

En cuanto a la dolarización, el ministro acotó: "La moneda de Venezuela es el bolívar y va a seguir siendo así", agregó.

