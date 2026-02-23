Anuncian toque de queda en Nueva York: conoce el pronóstico y las restricciones para hoy

Suscríbete a nuestros canales

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani ha tomado medidas drásticas ante la llegada de un "ciclón bomba", implementando un toque de queda y una prohibición de viajes no esenciales que estará en vigencia hasta el mediodía de hoy.

Con acumulaciones de nieve que podrían romper récords históricos, la Gran Manzana se encuentra en máxima alerta.

Restricciones de movilidad y seguridad pública ante la tormenta invernal

Desde las 21:00 horas del domingo, el alcalde Mamdani activó una orden ejecutiva de emergencia que prohíbe el tráfico general en calles, carreteras y puentes.

Esta medida busca facilitar las labores de los más de 2.300 quitanieves del Departamento de Sanidad (DSNY) que trabajan a marchas forzadas.

"Estamos tomando esta tormenta con extrema seriedad. Pedimos a los neoyorquinos que se queden en casa para permitir que los servicios de emergencia operen con seguridad", declaró el mandatario en una conferencia de prensa reciente, según reportan fuentes oficiales de la Alcaldía de Nueva York (NYC Mayor's Office).

Se permiten únicamente viajes urgentes y esenciales para el personal de salud y servicios críticos.

Además, las clases presenciales en todas las escuelas públicas de la ciudad han sido canceladas para este lunes 23 de febrero, pasando a un modelo de aprendizaje remoto.

Se espera nieve intensa y vientos huracanados en el área de Nueva York

Según los datos más recientes de Google Weather y el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), el panorama para este lunes es complicado:

Acumulación: Se prevé que caigan entre 45 y 60 centímetros de nieve, con la posibilidad de que en algunas áreas se alcancen los 70 cm.

Visibilidad: Las condiciones de ventisca reducirán la visibilidad a menos de un cuarto de milla, con vientos del noroeste que alcanzarán hasta 22 mph y ráfagas más fuertes.

Temperaturas: La máxima de hoy apenas llegará a los 2°C, y la sensación térmica podría bajar hasta -9°C debido al viento.

Precipitación: Hay un 99% de probabilidad de nieve por la mañana, que irá disminuyendo hacia la tarde y la noche.

El impacto en el transporte y los servicios es bastante notable

En los aeropuertos JFK y LaGuardia, más de 3,500 vuelos han sido cancelados, lo que ha generado un verdadero caos aéreo.

Además, el sistema de transporte de la MTA está funcionando con retrasos considerables, y algunas líneas de autobuses han tenido que ser suspendidas.

Las autoridades también están advirtiendo sobre la posibilidad de cortes de energía, debido al peso de la nieve húmeda y los vientos intensos.

Se aconseja a la población que se mantenga informada a través del sistema Notify NYC y que evite cualquier tipo de desplazamiento hasta que las autoridades levanten oficialmente las restricciones de viaje al mediodía.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube



