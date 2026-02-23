Alerta IRS 2026: conoce las principales estafas que amenazan tu reembolso y cómo reconocerlas

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de impuestos 2026 en Estados Unidos (EEUU) ha comenzado con una noticia positiva, el aumento del reembolso promedio, pero justo por eso debes estar más atento a las tácticas de los criminales que quieren aprovecharse de la necesidad.

El reembolso promedio ha subido a $2.290, superando los $2.065 del año anterior, pero los estafadores están al acecho bajo tácticas cada vez más sofisticadas.

Estas incluyen el uso de Inteligencia Artificial para clonar voces y correos, los estafadores buscan interceptar el dinero de los contribuyentes, especialmente en la comunidad hispana.

Aquí te presentamos las amenazas reales detectadas por el IRS en su "lista sucia" de este año y las herramientas para defenderte.

Estafas que amenazan a contribuyentes en 2026

1. "Smishing" y Phishing: el mensaje que nunca debes abrir

El IRS jamás te contactará por mensaje de texto (smishing) o correo electrónico para pedirte datos personales.

En 2026, la estafa estrella es un mensaje que dice: "Su reembolso de $1.500 está listo, haga clic aquí para confirmar sus datos".

La realidad: al hacer clic, instalas un virus en tu teléfono o entregas tus claves bancarias. Si quieres saber el estado de tu dinero, usa solo la herramienta oficial "¿Dónde está mi reembolso?" en IRS.gov.

2. Amenazas de deportación o arresto (Voz por IA)

Los delincuentes están usando herramientas de IA para que sus llamadas suenen idénticas a una oficina gubernamental.

Amenazan con la policía o con reportarte a inmigración si no pagas una supuesta deuda "inmediatamente".

La defensa: el IRS siempre envía una notificación por correo postal (U.S. Mail) antes de cualquier acción.

Además, nunca exigen pagos mediante tarjetas de regalo, criptomonedas o transferencias rápidas como Zelle.

3. El "preparador fantasma"

Si tu preparador se niega a firmar la declaración o no incluye su número PTIN (Preparer Tax Identification Number), estás ante un "fantasma".

Muchos de ellos inflan reembolsos con créditos falsos (como el inexistente Crédito por Trabajo por Cuenta Propia de COVID) para cobrar comisiones más altas.

Peligro: si el IRS detecta fraude, tú eres el responsable legal, no el preparador. Exige siempre una copia firmada.

4. Fraude de créditos en redes sociales

TikTok e Instagram están llenos de "influencers" que prometen "trucos" para obtener reembolsos de $10.000 o más.

Muchos promueven el uso ilegal del Crédito Tributario por Combustible o créditos por horas extras basados en la nueva ley de 2025.

Advertencia: reclamar créditos para los que no calificas puede resultar en multas de $5.000 y una auditoría permanente.

5. Robo de Identidad Fiscal

Ocurre cuando alguien presenta una declaración con tu nombre antes que tú.

La solución 2026: el IRS recomienda que todo contribuyente con SSN o ITIN solicite un IP PIN (Número de Identificación Personal para la Protección de la Identidad).

Es un código de 6 dígitos que solo tú conoces y que bloquea cualquier intento de fraude con tu número.

