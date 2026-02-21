Actualidad

Salen a la luz imágenes oficiales de la operación aérea del 3 de enero: EEUU muestra registro inédito

En el material audiovisual se captó en la localidad de Ceiba, Puerto Rico

Por Jennifer James
Sabado, 21 de febrero de 2026 a las 09:46 am
Salen a la luz imágenes oficiales de la operación aérea del 3 de enero: EEUU muestra registro inédito

En las últimas horas, la Fuerza Aérea de EEUU hizo público un video oficial que muestra, por primera vez, el despliegue de sus aviones de combate más avanzados durante la "Operación Resolución Absoluta".

Estas imágenes documentan las maniobras aéreas realizadas el pasado 3 de enero, fecha en la que se llevó a cabo la misión militar que finalizó con la detención de Nicolás Maduro.

En el material audiovisual, captado en la localidad de Ceiba, Puerto Rico, se observa el despegue y aterrizaje de una flota masiva que brindó apoyo a la incursión terrestre. 

Detalles del despliegue aéreo

Las imágenes muestran el uso de cazas F-35 y F-22, considerados los aviones de guerra más modernos del mundo. En el video se puede ver el funcionamiento de distintas unidades pertenecientes tanto a la Fuerza Aérea como al Cuerpo de Marines de los EEUU, trabajando en conjunto para asegurar el control del espacio aéreo durante la operación.

Evidencia oficial de la misión

El video está acreditado al aviador Gabriel Jones y representa la primera evidencia visual del componente aéreo de esta incursión.

Según los reportes, la operación movilizó a más de 150 aeronaves, incluyendo jets de combate y aviones de apoyo, lo que demuestra la magnitud del esfuerzo militar estadounidense para lograr el objetivo de la captura.

 

