¿Dónde está mi reembolso federal? Pasos para cobrar tu cheque del IRS desde Nueva York y Nueva Jersey

Suscríbete a nuestros canales

Si ya has presentado tu declaración de impuestos y la pregunta "¿dónde está mi dinero?" no deja de rondar en tu mente, no te preocupes, no estás solo.

Millones de contribuyentes en Nueva York y Nueva Jersey están en la misma situación, esperando sus depósitos.

La clave para calmar esa ansiedad es saber exactamente dónde buscar y qué información tener lista.

A continuación, te compartimos los pasos oficiales para rastrear tus reembolsos tanto a nivel federal como estatal.

Reembolso federal: El IRS a un clic de distancia

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) es tu fuente oficial para obtener el reembolso federal. Según lo que dice el portal IRS.gov, la mayoría de los contribuyentes reciben su dinero en menos de 21 días si presentaron su declaración de forma electrónica y optaron por el depósito directo.

Cómo rastrear:

Visita la herramienta oficial "¿Dónde está mi reembolso?" en el sitio web del IRS o descarga la aplicación móvil IRS2Go.

Ingresa tu Número de Seguro Social (SSN) o ITIN.

Selecciona tu estado civil (soltero, casado, etc.).

Escribe el monto exacto del reembolso que aparece en tu declaración.

Recuerda que el sistema se actualiza una vez al día, generalmente por la noche, así que no es necesario que lo consultes varias veces en un solo día.

Nueva York: seguimiento del reembolso en el Empire State

El Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York (NYSDTF) se encarga de los reembolsos estatales.

Según la página oficial, puedes verificar el estado de tu pago aproximadamente una semana después de haber enviado tu declaración electrónica.

Pasos a seguir:

Accede a la herramienta "Check Your Refund Status" en el sitio oficial de NY Tax.

Ten a mano el año fiscal (2025), tu SSN y el formulario que utilizaste (comúnmente el IT-201).

Si presentaste una declaración enmendada, el IRS indica que debes llamar directamente al 518-457-5149 para obtener actualizaciones.

Nueva Jersey: paciencia en el Garden State

La División de Tributación de Nueva Jersey tiende a ser un poco más lenta que la federal.

Según el sitio oficial, los reembolsos electrónicos pueden tardar al menos 4 semanas en procesarse, mientras que las declaraciones en papel podrían demorar hasta 12 semanas.

Cómo verificar:

Utiliza el servicio "Online Refund Status Service" de Nueva Jersey.

Vas a necesitar tu SSN y el monto exacto que solicitaste.

Es importante mencionar que, la fuente oficial de NJ indica que los reembolsos de 2026 comenzarán a emitirse en mayor cantidad después del 1 de marzo.

Consejos para evitar retrasos en el pago de tu reembolso del IRS

Fuentes como USA.gov y los departamentos de tesorería estatales coinciden en que los errores matemáticos y la falta de información (como firmas o documentos adjuntos) son las principales causas de las demoras.

Si el sistema muestra que tu reembolso está "siendo revisado", espera una notificación por correo antes de intentar contactar a un agente humano.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube