Nuevo columbario para mascotas en Caracas: conozca el precio de cada servicio

La Fundación Ecosocialismo ha inaugurado oficialmente el Columbario de Mascotas "Cenizo y Brazón", ubicado en las instalaciones del Cementerio General de El Junquito, en Caracas.

Este espacio surge como una alternativa digna y ecológica para quienes desean conservar las cenizas de sus compañeros de vida en un entorno de paz.

El recinto no solo funciona como depósito de cenizas, sino que ofrece un acompañamiento integral:

Cremación individual: Proceso controlado para garantizar que las cenizas entregadas pertenecen exclusivamente a tu mascota.

Nicho (Columbario): Espacio físico donde se resguarda la urna con las cenizas.

Placa conmemorativa: Espacio para el nombre, fechas y una dedicatoria.

Capilla velatoria: Un área pequeña para que la familia pueda despedirse antes del proceso

Precio de los servicios

Costos oficiales anclados a la tasa BCV

Cremación 40 dólares

Incluye ánfora con las cenizas.

Columbario Cenizo y Brazón

200 dólares, incluye depósito fotocerámica y mantenimiento por 3 años.

Mantenimiento

Luego de los primeros 3 años

Mantenimiento anual

20 dólares tasa BCV

Garantiza el resguardo de espacio

¿Cómo solicitar el servicio?

Para acceder a este beneficio en El Junquito, los pasos a seguir son:

Puedes comunicarte a través de las redes de @funda_ecosocialismo o directamente en las oficinas administrativas del Cementerio del Junquito.

Generalmente solicitan el certificado de defunción emitido por un veterinario (o una declaración simple en el sitio) y la copia de la cédula del propietario.

El columbario se encuentra en una zona boscosa y fresca del cementerio, diseñada para integrarse con la naturaleza.

¿Por qué elegir un columbario?

Más allá de lo sentimental, es una solución de salud pública. Enterrar mascotas en jardines caseros o lugares no aptos puede contaminar suelos y aguas subterráneas.

Este espacio en El Junquito cumple con todas las normativas ambientales de la Alcaldía de Caracas.



