Alerta roja en Illinois por ráfagas extremas: Chicago se prepara para apagones masivos

El noreste de Illinois enfrenta una mañana de condiciones climáticas extremas que complican el tránsito y la seguridad en las calles. Las autoridades recomiendan a la población asegurar cualquier objeto suelto en exteriores para evitar accidentes por proyectiles.

Las cuadrillas de servicios públicos mantienen una vigilancia constante ante la posibilidad de fallas masivas en el suministro eléctrico. El impacto de las ráfagas ya deja sus primeras huellas en la infraestructura urbana con daños en señales de tráfico.

El descenso térmico acompaña este fenómeno y genera sensaciones gélidas que obligan a los residentes a extremar precauciones. Los meteorólogos locales vigilan el avance de una masa de aire que transforma el panorama invernal de la ciudad.

El NWS emitió una advertencia de viento para toda el área de Chicago ante ráfagas de hasta 50 mph. Además, confirmaron que el noreste de Illinois, el condado de Kenosha y el noroeste de Indiana están bajo alerta oficial.

¿Cómo afectan los fuertes vientos en el área de Chicago al tráfico local?

La meteoróloga Alicia Roman, de NBC Chicago, informó que las ráfagas alcanzaron las 40 millas por hora desde la madrugada de este viernes. Estos vientos dificultan la conducción, especialmente en carreteras expuestas que corren de norte a sur.

Matt Rodrigues reportó semáforos caídos en la esquina de Roosevelt e Indiana, cerca del Museum Campus, lo que entorpece el flujo vehicular. El NWS advierte que la magnitud de este evento climático puede derribar ramas de árboles y provocar apagones repentinos.

"Los vientos fuertes harán que objetos no asegurados sean arrastrados", señaló el organismo federal en su comunicado más reciente. Las autoridades piden precaución máxima a los conductores de vehículos de carga y transporte escolar durante las horas pico.

¿Qué relación existe entre los tornados y los fuertes vientos en el área de Chicago?

Este sistema de alta presión llega pocas horas después de que el tiempo severo azotara el sur del estado de Illinois con gran intensidad. Reportes preliminares indican el avistamiento de nubes embudo y el toque a tierra de tornados cerca de las localidades de Douglas y Robinson.

La inestabilidad atmosférica se desplaza ahora hacia el norte y el este, lo que genera este incremento drástico en la velocidad del viento. Aunque el peligro de tornados disminuyó en la metrópoli, la fuerza de las ráfagas actuales representa un riesgo similar para la infraestructura.

La transición del clima severo a los vientos sostenidos de 30 millas por hora marca una jornada de alerta continua para los servicios de emergencia. La meteoróloga Roman prevé que los picos más altos de intensidad ocurran alrededor de la mañana de este viernes.

¿Cuándo llegará la nieve junto a los fuertes vientos en el área de Chicago?

A medida que las ráfagas aumenten, una llovizna de nieve avanzará desde el oeste y cubrirá el condado de DeKalb y zonas aledañas. Sin embargo, los expertos no esperan grandes acumulaciones de nieve, aunque la visibilidad podría reducirse significativamente por el efecto del viento.

Las temperaturas máximas rondarán los altos 30 grados Fahrenheit, pero la sensación térmica se mantendrá en los 20 grados debido al flujo de aire. "La ola de frío será breve", comentó Roman, quien anticipa que el termómetro volverá a los 40 grados a mitad de la próxima semana.

Para el resto del fin de semana, los cielos permanecerán nublados y el frío persistirá hasta el próximo lunes con posibles nevadas ligeras el domingo. El NWS mantendrá activa la vigilancia para informar sobre cualquier cambio repentino en la trayectoria de este frente ventoso.

