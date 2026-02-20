Los therians haciendo de las suyas: primer evento en México termina en fracaso

Suscríbete a nuestros canales

El primer gran encuentro de therians en México fue catalogado como un rotundo fracaso. Al evento convocado este viernes, solamente acudieron los organizadores y los medios de comunicación.

Los therians, quienes son personas que se identifican y actúan como animales, dejaron en visto a los organizadores, quienes simplemente acudieron a la reunión junto con cámaras y periodistas, los cuales buscaban pulsar el verdadero alcance de esta minoría.

Según la agencia de noticias EFE, en las últimas semanas en México, el término 'therian', personas que se identifican o tienen una conexión psicológica o espiritual con un animal, ha llegado al internet y las redes sociales con fotografías y videos de personas que portan máscaras y disfraces de animales y hasta replican sus movimientos.

Levi Gallardo, uno de los organizadores del evento este viernes, dijo que esta primera reunión buscaba crear un espacio de "libre convivencia" para las personas identificadas como 'therians'. Sin embargo, el resultado final no fue satisfactorio para el movimiento, ya que solamente acudieron los organizadores.

Según Gallardo, muchos de los participantes no acudieron, ya que se sienten cohibidos por el llamado masivo que hizo el movimiento. "Se están cohibiendo por la gente que hay, por la viralidad que tuvo el evento".



"Al tener esta viralidad, lo que la mayoría de ellos hicieron fue acercarse a nosotros y decir: 'oye, la verdad, yo sí soy 'therian', no vengo caracterizado, quiero hacer las actividades, pero hay mucha gente", dijo Gallardo, quien no se identifica con este colectivo, pero lo apoya "totalmente".



Con información de EFE

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube