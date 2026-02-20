ICE en Walmart: hondureño es arrestado frente a sus hijos en Nueva York

Suscríbete a nuestros canales

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron a Alex Alberto Umanzor, un hondureño con más de dos décadas de residencia en Estados Unidos, tras seguirlo desde un establecimiento Walmart en el condado de Suffolk, Nueva York.

El operativo, ejecutado el pasado 16 de febrero de 2026, culminó con el traslado inmediato de Umanzor a un centro de detención, lo que generó un estado de alerta en las comunidades migrantes de la zona.

Su familia sostiene que el hombre carece de antecedentes penales, cumple con sus obligaciones fiscales y abandonó su país de origen huyendo de la violencia, factores que consideran fundamentales para su defensa legal en este proceso administrativo.

Consecuencias

La separación del núcleo familiar ha dejado a cuatro hijos y a su esposa sin su principal sustento económico, desencadenando una carrera contra el tiempo para evitar su deportación según detalla Mundo Now.

Allen, el hijo mayor de la familia, lidera actualmente una recaudación de fondos de emergencia para costear los honorarios de representación legal, alegando que disponen de apenas una semana para presentar los recursos necesarios.

En un contexto donde la vigilancia migratoria en espacios públicos se intensifica, este caso resalta la vulnerabilidad que enfrentan miles de familias trabajadoras que, a pesar de su arraigo por años en territorio estadounidense, carecen de un estatus legal definitivo.

