Revés para Trump: Corte de EEUU anula aranceles de emergencia y ordena suspender cobros

En una decisión de última hora que sacude los mercados internacionales, la Corte de Comercio Internacional de los Estados Unidos ordenó este viernes la suspensión inmediata de los aranceles extraordinarios impuestos por el presidente Donald Trump. El fallo judicial califica las medidas como "arbitrarias" y carentes del sustento técnico necesario para su implementación bajo las leyes comerciales vigentes.

Freno a la "Guerra de Aranceles"

La sentencia responde a una demanda colectiva interpuesta por cámaras de comercio y grandes corporaciones que se vieron afectadas por los aranceles de hasta un 25% impuestos el pasado mes de enero. Según el tribunal, el Ejecutivo excedió sus facultades al aplicar estos gravámenes sin pasar por los periodos de consulta y revisión requeridos por el Congreso.

Impacto en los precios y el consumo



La Corte determinó que el mantenimiento de estos aranceles representaba un "daño irreparable" para la economía doméstica, impulsando la inflación y afectando directamente el bolsillo de los consumidores estadounidenses.



Suspensión de cobros: La orden exige a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detener el cobro de los impuestos adicionales de manera inmediata.



Reembolsos en la mesa: Los abogados de los demandantes han anunciado que el siguiente paso será solicitar el reembolso de los millones de dólares ya recaudados bajo esta política.



Reacción de la Casa Blanca



Desde Washington, el equipo legal de Donald Trump ya anunció que apelará la medida, argumentando que el presidente tiene la potestad de ajustar aranceles por razones de "seguridad nacional". Sin embargo, mientras el proceso de apelación avanza, los aranceles quedan sin efecto, lo que supone un alivio temporal para los socios comerciales de EE. UU., incluidos aquellos que suministran materias primas clave.

