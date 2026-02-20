TRANSMISIÓN

Fechas y horarios: semifinales y final de la Copa del Rey de Baloncesto

Prepárate para disfrutar un fin de semana de altura con la Copa del Rey de Baloncesto por Meridiano Televisión

Por 2001

Viernes, 20 de febrero de 2026 a las 02:02 pm
Por: Andrea Matos Viveiros

La Copa del Rey de Baloncesto 2026 se acerca a su final, y desde hoy hasta el domingo podrás disfrutar de todos los encuentros por la señal abierta y gratuita de Meridiano Televisión.

Y como no queremos que te pierdas ni un segundo de juego, podrás verlos en streaming gratuito de meridiano.net/meridianotv y plataformas HD: Simpleplus, InterGo, NetUno Go y Aba TV Go.

Jornada del día: Se define la semifinal 2

  • Viernes 20 de febrero: Kosner Baskonia vs La Laguna Tenerife / antesala: 12:30 p.m. - inicio 1:00 p.m.
  • Viernes 20 de febrero: Barcelona vs UCAM Murcia / inicio: 4:00 p.m. 

Semifinales y final

  • Sábado 21 de febrero – Semifinal 1: Valencia vs Real Madrid / inicio 1:00 p.m. 
  • Sábado 21 de febrero – Semifinal 2: Por definir / inicio 4:00 p.m. 
  • Domingo 22 de febrero Gran FINAL. Por definir / inicio 2:00 p.m. 

 

Sintoniza y vive la emoción del baloncesto español con la Copa del Rey 2026, solo en Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.

