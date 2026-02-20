Fechas y horarios: semifinales y final de la Copa del Rey de Baloncesto

Por: Andrea Matos Viveiros
La Copa del Rey de Baloncesto 2026 se acerca a su final, y desde hoy hasta el domingo podrás disfrutar de todos los encuentros por la señal abierta y gratuita de Meridiano Televisión.
Y como no queremos que te pierdas ni un segundo de juego, podrás verlos en streaming gratuito de meridiano.net/meridianotv y plataformas HD: Simpleplus, InterGo, NetUno Go y Aba TV Go.
Jornada del día: Se define la semifinal 2
- Viernes 20 de febrero: Kosner Baskonia vs La Laguna Tenerife / antesala: 12:30 p.m. - inicio 1:00 p.m.
- Viernes 20 de febrero: Barcelona vs UCAM Murcia / inicio: 4:00 p.m.
Semifinales y final
- Sábado 21 de febrero – Semifinal 1: Valencia vs Real Madrid / inicio 1:00 p.m.
- Sábado 21 de febrero – Semifinal 2: Por definir / inicio 4:00 p.m.
- Domingo 22 de febrero Gran FINAL. Por definir / inicio 2:00 p.m.
Sintoniza y vive la emoción del baloncesto español con la Copa del Rey 2026, solo en Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.
