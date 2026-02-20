Nuevos vuelos nocturnos de Southwest Airlines a Dallas: todo lo que debes saber sobre las rutas y el itinerario

Suscríbete a nuestros canales

La forma de viajar desde el Norte de Texas está cambiando, la aerolínea Southwest Airlines ha confirmado la expansión de su oferta de vuelos nocturnos (conocidos como red-eye) hasta el aeropuerto Dallas Love Field (DAL).

Esta medida que promete beneficiar tanto a los viajeros locales como a quienes buscan conexiones internacionales más rápidas.

A partir del último trimestre de este año, la aerolínea con sede en Dallas operará frecuencias nocturnas diarias desde los aeropuertos internacionales de Los Ángeles (LAX) y Las Vegas (LAS) con destino directo a Love Field.

Destacado: Southwest sigue siendo la única aerolínea importante en EEUU que permite dos maletas documentadas gratis por pasajero, lo cual es ideal para quienes viajan con regalos o suministros para familiares en otros países.

Horarios y estrategia: ganarle tiempo al reloj

Según Chris Perry, portavoz de Southwest, los nuevos itinerarios están diseñados para optimizar el tiempo del pasajero:

Desde Las Vegas: Salida a la 1:25 a.m.

Salida a la 1:25 a.m. Desde Los Ángeles: Salida a la 1:00 a.m.

Salida a la 1:00 a.m. Llegada a Dallas: ambos vuelos aterrizarán aproximadamente a las 6:00 a.m.

Las rutas específicas hacia Dallas Love Field (DAL) tienen un calendario marcado:

Apertura de reservas - Los boletos se pusieron a la venta esta misma semana (febrero de 2026).

Fecha de inicio: los vuelos desde Las Vegas (LAS) y Los Ángeles (LAX) hacia Dallas Love Field comenzarán a operar oficialmente el 1 de octubre de 2026.

Basado en la apertura del sistema de reservas de Southwest para octubre de 2026, los precios de lanzamiento para estos vuelos nocturnos son muy competitivos, siguiendo la estrategia de "ahorro" de la aerolínea:

Rutas nacionales (LAX/LAS a Dallas): se han visto tarifas desde $120 - $125 dólares por trayecto para las fechas de inauguración en octubre.

Ventajas

Esta estrategia tiene un doble beneficio:

Primero, permite a los pasajeros disfrutar una noche más en su destino original sin incurrir en el gasto de una noche extra de hotel.

Segundo, permite a los viajeros conectar con la primera ola de vuelos que salen de Dallas hacia otros estados o destinos internacionales temprano en la mañana.

Transporte en Love Field: Al aterrizar a las 6:00 a.m., los servicios de transporte público (DART) y plataformas como Uber/Lyft ya están operando con normalidad, facilitando el traslado a casa o al trabajo de inmediato.

El salto internacional

La expansión no se detiene en las rutas domésticas, se ha anunciado que, para octubre de 2026, Southwest operará un total de 53 vuelos nocturnos diarios en toda su red.

Entre las novedades más destacadas figura su primer vuelo nocturno internacional, que conectará a Las Vegas con Costa Rica, abriendo una puerta más accesible para el turismo y las visitas familiares hacia Centroamérica.

Destacado: El histórico vuelo nocturno Las Vegas – San José (Costa Rica) también despegará por primera vez el 1 de octubre de 2026, siendo el primero de su tipo para la aerolínea.

Ruta internacional (Las Vegas a Costa Rica): las tarifas promocionales de lanzamiento para este vuelo nocturno directo están rondando los $168 - $197 dólares por trayecto, dependiendo de la demanda.

El desafío del ruido en Love Field

A diferencia del Aeropuerto DFW, Love Field se encuentra en una zona densamente residencial, lo que implica retos logísticos.

Históricamente, el aeropuerto ha mantenido un toque de queda voluntario entre las 11 p.m. y las 6 a.m. para reducir el impacto del ruido en los vecinos.

Sin embargo, Southwest -que controla 18 de las 20 puertas de la terminal- ha ajustado sus llegadas para coincidir con el final de este periodo de restricción (6 a.m.), buscando un equilibrio entre la expansión comercial y la convivencia con la comunidad local.

